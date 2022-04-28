Почеттино: «На сегодня я на 100 процентов уверен, что останусь в «ПСЖ». То же самое могу сказать о Мбаппе»

Почеттино уверен, что он и Мбаппе останутся в «ПСЖ» в следующем сезоне

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино выразил уверенность в том, что в следующем сезоне он продолжит руководить командой.

«На сегодня я могу со стопроцентной уверенностью сказать, что остаюсь в «ПСЖ». То же самое касается Килиана Мбаппе», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Почеттино.

Ранее сообщалось, что аргентинский специалист может вернуться в «Тоттенхэм».

Контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» действует до конца июня 2022 года. На данный момент парижане не объявляли о продлении соглашения с форвардом.