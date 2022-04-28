Почеттино заявил, что они с Мбаппе останутся в «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино заявил, что он, а также нападающий Килиан Мбаппе останутся во французском клубе на следующий сезон.

Когда аргентинского специалиста на пресс-конференции спросили о возможности остаться в Париже, он ответил утвердительно.

Также он заверил, что Килиан Мбаппе не покинет «ПСЖ»: «100-процентная гарантия в обоих случаях».

Ранее Мбаппе в интервью Prime Video заявил, что еще не определился со своим будущим, есть «новые обстоятельства», которые он рассматривает, а также не исключил, что продлит контракт с «ПСЖ».