«ПСЖ» готов продать Неймара летом за 90 миллионов евро

«ПСЖ» планирует продать нападающего Неймара грядущим летом, сообщает Daily Mail. За 30-летрего бразильца парижский клуб хочет получить 90 миллионов евро.

Действующий контракт Неймара рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро. В 2017 году «ПСЖ» заплатил за подписание игрока 222 миллиона евро.

В этом сезоне бразильский нападающий сыграл в 25 матчах во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 7 результативных передач.

Ранее стало известно, что «ПСЖ» планирует продать Юлиана Дракслера, Левену Курзава, Леандро Паредеса и Тило Керера.