«Почему?» Реакция сборной Польши на «Золотой мяч» Месси и второе место Левандовски
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В официальном Twitter сборной Польши появилось сообщение, касающееся итогов «Золотого мяча-2021».
«Почему?» — говорится в сообщении.
Dlaczego?— ??czy nas pi?ka (@LaczyNasPilka) November 29, 2021
Напомним, что «Золотой мяч» завоевал форвард «ПСЖ» Лионель Месси. Форвард «Баварии» Роберт Левандовски на второй позиции. При этом поляк был признан лучшим нападающим года.
В 2021 году Левандовски с «Баварией» выиграл чемпионат и Кубок Германии, стал обладателем «Золотой бутсы». Всего в его активе девять титулов чемпиона Германии, победа в Лиге чемпионов, клубном чемпионате мира и Суперкубке УЕФА.
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