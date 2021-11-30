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«Почему?» Реакция сборной Польши на «Золотой мяч» Месси и второе место Левандовски

01:02
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В официальном Twitter сборной Польши появилось сообщение, касающееся итогов «Золотого мяча-2021».

«Почему?» — говорится в сообщении.

Напомним, что «Золотой мяч» завоевал форвард «ПСЖ» Лионель Месси. Форвард «Баварии» Роберт Левандовски на второй позиции. При этом поляк был признан лучшим нападающим года.

В 2021 году Левандовски с «Баварией» выиграл чемпионат и Кубок Германии, стал обладателем «Золотой бутсы». Всего в его активе девять титулов чемпиона Германии, победа в Лиге чемпионов, клубном чемпионате мира и Суперкубке УЕФА.

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Евгений Петров все материалы автора

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