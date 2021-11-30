«Большая гордость для клуба». Президент «ПСЖ» поздравил Месси с «Золотым мячом»

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал вручение «Золотого мяча» форварду команды Лионелю Месси.

«Сердечно поздравляем Лео. Это большая гордость для клуба, что один из наших игроков выиграл самую престижную и желанную награду. Лео творит историю футбола. Как и все наши болельщики по всему миру, мы рады видеть одного из величайших игроков всех времен в «красно-синей» футболке», — приводит слова Аль-Хелаифи Twitter клуба.

Месси стал обладателем «Золотого мяча» в 2021 году. Это его седьмая награда в карьере. Ранее аргентинец получал «Золотой мяч» в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 и 2019 годах. Аргентинец занимает первое место по этому показателю. На второй позиции форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду, у которого пять трофеев.