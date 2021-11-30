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Месси считает, что Левандовски нужно вручить «Золотой мяч» за 2020 год

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Роберт Левандовски. Фото Twitter
Роберт Левандовски. Фото Twitter
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Форвард «ПСЖ» Лионель Месси после того, как получил «Золотой мяч», отдал должное Роберту Левандовски. Форвард «Баварии» занял второе место в рейтинге.

«Я хотел бы отметить Роберта Левандовски, — цитирует Месси Bayern & Germany. — Было большой честью соревноваться с тобой. Все знают, и мы согласны с этим, что в прошлом году ты был победителем. Я считаю, что France Football должен наградить тебя «Золотым мячом» за 2020 год. Ты этого заслуживаешь. Ты должен иметь этот трофей дома».

34-летний Месси завоевал свой седьмой «Золотой мяч». Левандовски пока не выигрывал его. В 2020 году France Football решил не вручать «Золотой мяч» из-за пандемии коронавируса. До этого решения поляк считался фаворитом.

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Евгений Петров все материалы автора

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