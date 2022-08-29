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Переход полузащитника Руиса из «Наполи» в «ПСЖ» откладывается. В понедельник футболист не прилетел в Париж

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Наполи» Фаиан Руис 29 августа должен был прилететь в Париж для прохождения медосмотра перед переходом в «ПСЖ». Однако в понедельник футболист не прибыл во Францию, сообщает L'Equipe.

Ранее появлялась информация, что сумма сделки составит 25 миллионов евро. 26-летний испанец подпишет с парижской командой контракт на пять лет.

В прошлом сезоне серии А Руис провел 31 матч, забил 7 голов и отдал 4 результативных передачи.

Руис — воспитанник «Бетиса». В «Наполи» испанский футболист перешел в 2018 году, его контракт с клубом истекает летом 2023-го.

ФК Наполи
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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