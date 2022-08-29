Переход полузащитника Руиса из «Наполи» в «ПСЖ» откладывается. В понедельник футболист не прилетел в Париж
Полузащитник «Наполи» Фаиан Руис 29 августа должен был прилететь в Париж для прохождения медосмотра перед переходом в «ПСЖ». Однако в понедельник футболист не прибыл во Францию, сообщает L'Equipe.
Ранее появлялась информация, что сумма сделки составит 25 миллионов евро. 26-летний испанец подпишет с парижской командой контракт на пять лет.
В прошлом сезоне серии А Руис провел 31 матч, забил 7 голов и отдал 4 результативных передачи.
Руис — воспитанник «Бетиса». В «Наполи» испанский футболист перешел в 2018 году, его контракт с клубом истекает летом 2023-го.
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|1
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|
15
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|1
|0
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|
16
|Страсбур
|4
|0
|2
|2
|3-5
|2
|
17
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|4
|0
|2
|2
|2-6
|2
|
18
|Реймс
|4
|0
|2
|2
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|2
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|Анже
|4
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|31.08
|20:00
|
Анже – Реймс
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|31.08
|20:00
|
Лион – Осер
|- : -
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|
Монако – Труа
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Монпелье – Аяччо
|- : -
|31.08
|20:00
|
Страсбур – Нант
|- : -
|31.08
|22:00
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Ланс – Лорьян
|- : -
|31.08
|22:00
|
Лилль – Ницца
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|31.08
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|
Марсель – Клермон Фут
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Неймар
ПСЖ
|6
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
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Тете
Лион
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|П
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