Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 19:40

Экс-защитник «Марселя» продолжит карьеру в Саудовской Аравии. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Спартака»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Центральный защитник Альваро Гонсалес продолжит карьеру в Саудовской Аравии. Он подписал контракт с командой «Аль-Насср» на два года, сообщает журналист Фабрицио Романо.

32-летний Гонсалес выступал за «Марсель» с июля 2020 года, а летом 2022-го покинул клуб в качестве свободного агента.

Ранее появлялась информация, что на футболиста претендует московский «Спартак». Также игроком интересовался «Эльче», который предлагал 1,6 миллиона евро в год до вычета налогов, однако сам футболист отказался от этого трансфера.

В минувшем сезоне Гонсалес провел 11 матчей за «Марсель» во всех турнирах и не отметился результативными действиями, заработав 4 желтые карточки.

ФК Спартак (Москва)
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Жена Тарасова выложила видео, как позирует в кожаном платье со змеей на шее
Китайский бренд Chery боится собирать автомобили в Ульяновске
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пепе согласился на 25-процентное сокращение зарплаты ради перехода из «Арсенала» в «Ниццу»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ланс 4 3 1 0 9-4 10
2
 Марсель 4 3 1 0 10-3 10
3
 ПСЖ 4 3 1 0 18-4 10
4
 Лилль 4 2 1 1 9-10 7
5
 Лион 3 2 1 0 7-3 7
6
 Лорьян 3 2 1 0 5-3 7
7
 Осер 4 2 1 1 6-7 7
8
 Клермон Фут 4 2 0 2 6-9 6
9
 Монпелье 4 2 0 2 13-9 6
10
 Нант 4 1 2 1 5-4 5
11
 Монако 4 1 2 1 5-7 5
12
 Тулуза 4 1 2 1 7-6 5
13
 Брест 4 1 1 2 6-12 4
14
 Ренн 4 1 1 2 4-5 4
15
 Труа 4 1 0 3 6-11 3
16
 Страсбур 4 0 2 2 3-5 2
17
 Ницца 4 0 2 2 2-6 2
18
 Реймс 4 0 2 2 5-10 2
19
 Анже 4 0 2 2 4-8 2
20
 Аяччо 4 0 1 3 3-7 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
31.08 20:00
Анже – Реймс
 - : -
31.08 20:00
Лион – Осер
 - : -
31.08 20:00
Монако – Труа
 - : -
31.08 20:00
Монпелье – Аяччо
 - : -
31.08 20:00
Страсбур – Нант
 - : -
31.08 22:00
Ланс – Лорьян
 - : -
31.08 22:00
Лилль – Ницца
 - : -
31.08 22:00
Марсель – Клермон Фут
 - : -
31.08 22:00
Ренн – Брест
 - : -
31.08 22:00
Тулуза – ПСЖ
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Неймар

Неймар

ПСЖ

 6
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 4
Тете

Тете

Лион

 3
П
Неймар

Неймар

ПСЖ

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 2
Юсеф Белаили

Юсеф Белаили

Брест

 2
И К Ж
Ромен Сален

Ромен Сален

Ренн

 0 1 1
Юссуф Фофана

Юссуф Фофана

Монако

 3 1 1
Халид Шабанович

Халид Шабанович

Анже

 3 1 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости