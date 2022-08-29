Экс-защитник «Марселя» продолжит карьеру в Саудовской Аравии. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Спартака»

Центральный защитник Альваро Гонсалес продолжит карьеру в Саудовской Аравии. Он подписал контракт с командой «Аль-Насср» на два года, сообщает журналист Фабрицио Романо.

32-летний Гонсалес выступал за «Марсель» с июля 2020 года, а летом 2022-го покинул клуб в качестве свободного агента.

Ранее появлялась информация, что на футболиста претендует московский «Спартак». Также игроком интересовался «Эльче», который предлагал 1,6 миллиона евро в год до вычета налогов, однако сам футболист отказался от этого трансфера.

В минувшем сезоне Гонсалес провел 11 матчей за «Марсель» во всех турнирах и не отметился результативными действиями, заработав 4 желтые карточки.