Икарди отказался переходить в турецкий «Трабзонспор»

Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди получил предложение от «Трабзонспора». Однако 29-летний аргентинец отказался от варианта в Турции, сообщает RMC Sport.

Икарди готов покинуть «ПСЖ», но намерен рассматривать предложения только от клубов из топ-чемпионатов.

В нынешнем сезоне форвард не провел ни одного матча за парижан. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.