Икарди отказался переходить в турецкий «Трабзонспор»
Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди получил предложение от «Трабзонспора». Однако 29-летний аргентинец отказался от варианта в Турции, сообщает RMC Sport.
Икарди готов покинуть «ПСЖ», но намерен рассматривать предложения только от клубов из топ-чемпионатов.
В нынешнем сезоне форвард не провел ни одного матча за парижан. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ланс
|4
|3
|1
|0
|9-4
|10
|
2
|Марсель
|4
|3
|1
|0
|10-3
|10
|
3
|ПСЖ
|4
|3
|1
|0
|18-4
|10
|
4
|Лилль
|4
|2
|1
|1
|9-10
|7
|
5
|Лион
|3
|2
|1
|0
|7-3
|7
|
6
|Лорьян
|3
|2
|1
|0
|5-3
|7
|
7
|Осер
|4
|2
|1
|1
|6-7
|7
|
8
|Клермон Фут
|4
|2
|0
|2
|6-9
|6
|
9
|Монпелье
|4
|2
|0
|2
|13-9
|6
|
10
|Нант
|4
|1
|2
|1
|5-4
|5
|
11
|Монако
|4
|1
|2
|1
|5-7
|5
|
12
|Тулуза
|4
|1
|2
|1
|7-6
|5
|
13
|Брест
|4
|1
|1
|2
|6-12
|4
|
14
|Ренн
|4
|1
|1
|2
|4-5
|4
|
15
|Труа
|4
|1
|0
|3
|6-11
|3
|
16
|Страсбур
|4
|0
|2
|2
|3-5
|2
|
17
|Ницца
|4
|0
|2
|2
|2-6
|2
|
18
|Реймс
|4
|0
|2
|2
|5-10
|2
|
19
|Анже
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
20
|Аяччо
|4
|0
|1
|3
|3-7
|1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|31.08
|20:00
|
Анже – Реймс
|- : -
|31.08
|20:00
|
Лион – Осер
|- : -
|31.08
|20:00
|
Монако – Труа
|- : -
|31.08
|20:00
|
Монпелье – Аяччо
|- : -
|31.08
|20:00
|
Страсбур – Нант
|- : -
|31.08
|22:00
|
Ланс – Лорьян
|- : -
|31.08
|22:00
|
Лилль – Ницца
|- : -
|31.08
|22:00
|
Марсель – Клермон Фут
|- : -
|31.08
|22:00
|
Ренн – Брест
|- : -
|31.08
|22:00
|
Тулуза – ПСЖ
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Неймар
ПСЖ
|6
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|4
|
|
Тете
Лион
|3
|П
|
|
Неймар
ПСЖ
|6
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|2
|
|
Юсеф Белаили
Брест
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Ромен Сален
Ренн
|0
|1
|1
|
|
Юссуф Фофана
Монако
|3
|1
|1
|
|
Халид Шабанович
Анже
|3
|1
|1
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