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Сегодня, 20:39

Икарди отказался переходить в турецкий «Трабзонспор»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди получил предложение от «Трабзонспора». Однако 29-летний аргентинец отказался от варианта в Турции, сообщает RMC Sport.

Икарди готов покинуть «ПСЖ», но намерен рассматривать предложения только от клубов из топ-чемпионатов.

В нынешнем сезоне форвард не провел ни одного матча за парижан. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.

Мауро Икарди
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Трабзонспор
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