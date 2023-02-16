Месси передумал оставаться в Париже? Аргентинец может уйти вместе с Неймаром
Неймара ждет Лондон
Если до ЧМ-2022 обсуждение будущего Лионеля Месси можно было отнести к условно горячим темам, то после пикового триумфа в карьере великого аргентинца, казалось, наступила определенность. Никакого «Интер Майами», куда Лео пока рано, и никакой «Барселоны» с ее перманентными финансовыми сложностями и тяжелой историей расставания. По большому счету, все разговоры о новом контракте с «ПСЖ» сводились к единственному вопросу — его продолжительности.
В общем, полная идиллия, которая стала разрушаться на фоне последних неудач парижского суперклуба. В такой обстановке появление даже самых невероятных слухов — обычное дело. Именно так поначалу воспринималась появившаяся перед матчем с «Баварией» информация Foot Mercato, согласно которой у Месси начались сомнения в своем парижском будущем. А в качестве одной из причин фигурировали планы «ПСЖ» наконец-то избавиться от давнего друга аргентинца — Неймара.
Бразилец давно превратился в головную боль для клуба и с незавидным постоянством фигурирует в скандальных хрониках. У Нея сложные отношения с Мбаппе, хотя когда-то их считали друзьями. А тут еще и выгодный вариант появился во время обеда президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи и владельца «Челси» Тодда Боэли. Американец обозначил интерес к Неймару, что может принести парижанам 50-60 миллионов евро и позволит сэкономить на зарплате форварда, который по условиям рассчитанного до 2027 года контракта зарабатывает 36 миллионов за сезон.
Все эти разговоры наложились на плохие результаты и непростую обстановку в раздевалке. Как утверждает ряд французских инсайдеров, Месси считает, что при наличии задачи выиграть Лигу чемпионов Неймара нужно сохранить, и у Лео есть сомнения в верности выбранного клубом пути. А именно — в превращении Мбаппе в ключевую фигуру проекта. Впрочем, это лишь версия, тогда как в публичном пространстве аргентинец поддерживает Килиана и не жалеет комплиментов в адрес молодого одноклубника.
Переговоры на паузе
Чуть больше конкретики появилось в материале L'Equipe о состоявшейся в среду встрече спортивного директора Луиша Кампуша с Хорхе Месси. Как отмечает источник, начало выглядело многообещающим, однако никаких решений принято не было. Больше того, сообщается о том, что позиции переговорщиков расходятся все дальше друг от друга, а в клубе считают, что сторона игрока затягивает процесс, изучая другие варианты.
Вместе с тем в Париже изначально рассматривали данный этап переговоров, как промежуточный. Это подтверждает один из главных инсайдеров мирового футбола Фабрицио Романо, согласно информации которого стороны обменялись пожеланиями, а уже на следующей встрече будет больше конкретики о сроках соглашения, финансах и других условиях.
Правда, есть мнение, что сторона аргентинца в курсе сложностей клуба с ФФП, из-за чего игроку и предлагают продление договора всего на сезон. Лео это не устраивает. А по еще одной версии, ясность наступит после того, как «ПСЖ» завершит свою лигочемпионскую кампанию. И от того, насколько успешной она получится, зависит многое.
Возможно, провозглашавший прошлым летом новый курс и отказ от гламура Аль-Хелаифи объявит о начале действительно новой эры, ознаменованием которой станет одновременное расставание как с Неймаром, так и Месси. Но так как до ответной игры с «Баварией» остается три недели, спешить с выводами не стоит. Хотя некоторые, как аргентинский канал TNT Sport, уже говорят о последних месяцах Лео в Париже, а L'Equipe пишет о приоритетном варианте с Майами с возможным транзитным переходом в «Барсу» на первую половину сезона-2023/24.
Не хватает только очередного напоминания о купленном Месси особняке во Флориде. Однако, когда речь идет о футболисте такого масштаба, даже от брошенного в воду маленького камешка круги на воде будут расходиться долго. Поэтому тайные знаки и намеки будут искать во всем, включая информацию о том, что аргентинец не продлил аренду дома во Франции, и тем более попавшее в Сеть видео с прилетом отца Месси в Барселону сразу после переговоров с «ПСЖ».
Планы Лапорты
Забавно, но последние события пришлись на 21-ю годовщину появления Месси в каталонском клубе. Так что и здесь кто-то обязательно увидит нечто судьбоносное. Благо близкие к «Барсе» СМИ подогревают интерес к теме практически в режиме онлайн, заодно отвлекая внимание от скандала с выплатами судьям. В каталонской столице берут комментарии у приветствующих возможное возвращение Лео футболистов сине-гранатовых и связывают будущее аргентинца с финансовым оздоровлением клуба, а также действиям Жоана Лапорты.
Рассказывая на днях о спасении «Барсы» от краха и пропавшей необходимости продавать игроков ради приглашения затребованных Хави новичков, президент всячески демонстрировал уважение к Месси. Лапорта максимально корректно закрыл тему скандальных высказываний старшего брата аргентинца в адрес клуба, и, как считают близкие к «Барсе» источники, это был еще один сигнал семье Месси.
Их каталонский босс посылает постоянно, так как до сих пор чувствует вину по отношению к бывшему капитану и мечтает, чтобы история Лео в столице Каталонии завершилась иначе. По версии Sport, Лапорте осталось лишь убедить футболиста в перспективах спортивного проекта, сделав акцент на прогрессе команды под началом Хави.
Однако стоит прислушаться к Гильему Балаге, в соавторстве с которым была написана автобиография Месси. Согласно его информации, переговоры с «ПСЖ» идут несколько недель, и хотя стороны все еще расходятся в деталях, намерение прийти к общему знаменателю никуда не исчезло. Отсутствие договоренностей по итогам первой встречи все считают нормальным процессом, принципиальная договоренность о продолжении сотрудничества в силе, и парижский вариант — единственный, из имеющихся на столе.
Но именно на данный момент, а дыма без огня, как известно, не бывает. И ситуация вокруг Месси может резко измениться, если парижане не выйдут из кризиса, который может обернуться отставками Кампуша и главного тренера Кристофа Гальтье.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|23
|17
|3
|3
|55-20
|54
|
2
|Марсель
|23
|15
|4
|4
|45-20
|49
|
3
|Монако
|23
|14
|5
|4
|51-30
|47
|
4
|Ланс
|23
|13
|7
|3
|35-18
|46
|
5
|Лилль
|23
|12
|5
|6
|40-27
|41
|
6
|Ренн
|23
|12
|4
|7
|42-28
|40
|
7
|Ницца
|23
|10
|7
|6
|30-21
|37
|
8
|Лорьян
|23
|10
|6
|7
|35-35
|36
|
9
|Лион
|23
|10
|5
|8
|35-25
|35
|
10
|Реймс
|23
|7
|12
|4
|30-26
|33
|
11
|Тулуза
|23
|9
|5
|9
|39-39
|32
|
12
|Клермон Фут
|23
|8
|6
|9
|24-31
|30
|
13
|Нант
|23
|6
|10
|7
|24-26
|28
|
14
|Монпелье
|23
|7
|2
|14
|34-45
|23
|
15
|Брест
|23
|4
|8
|11
|24-38
|20
|
16
|Труа
|23
|4
|7
|12
|33-52
|19
|
17
|Аяччо
|23
|5
|3
|15
|18-42
|18
|
18
|Страсбур
|23
|3
|9
|11
|27-41
|18
|
19
|Осер
|23
|3
|6
|14
|19-47
|15
|
20
|Анже
|23
|2
|4
|17
|19-48
|10
|17.02
|23:00
|
Осер – Лион
|- : -
|18.02
|19:00
|
Ницца – Реймс
|- : -
|18.02
|23:00
|
Страсбур – Анже
|- : -
|19.02
|15:00
|
ПСЖ – Лилль
|- : -
|19.02
|17:00
|
Брест – Монако
|- : -
|19.02
|17:00
|
Лорьян – Аяччо
|- : -
|19.02
|17:00
|
Ренн – Клермон Фут
|- : -
|19.02
|17:00
|
Труа – Монпелье
|- : -
|19.02
|19:05
|
Ланс – Нант
|- : -
|19.02
|22:45
|
Тулуза – Марсель
|- : -
|Г
|
|
Фолэрин Балоган
Реймс
|15
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|14
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|14
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|10
|
|
Неймар
ПСЖ
|10
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|8
|И
|К
|Ж
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|17
|2
|2
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|20
|2
|2
|
|
Самюэль Жиго
Марсель
|17
|1
|2