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Месси передумал оставаться в Париже? Аргентинец может уйти вместе с Неймаром

Андрей Кузичев
Корреспондент
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Лионель Месси и Неймар.
Фото AFP
В карьере аргентинской звезды может случить непредвиденный поворот.

Неймара ждет Лондон

Если до ЧМ-2022 обсуждение будущего Лионеля Месси можно было отнести к условно горячим темам, то после пикового триумфа в карьере великого аргентинца, казалось, наступила определенность. Никакого «Интер Майами», куда Лео пока рано, и никакой «Барселоны» с ее перманентными финансовыми сложностями и тяжелой историей расставания. По большому счету, все разговоры о новом контракте с «ПСЖ» сводились к единственному вопросу — его продолжительности.

В общем, полная идиллия, которая стала разрушаться на фоне последних неудач парижского суперклуба. В такой обстановке появление даже самых невероятных слухов — обычное дело. Именно так поначалу воспринималась появившаяся перед матчем с «Баварией» информация Foot Mercato, согласно которой у Месси начались сомнения в своем парижском будущем. А в качестве одной из причин фигурировали планы «ПСЖ» наконец-то избавиться от давнего друга аргентинца — Неймара.

Бразилец давно превратился в головную боль для клуба и с незавидным постоянством фигурирует в скандальных хрониках. У Нея сложные отношения с Мбаппе, хотя когда-то их считали друзьями. А тут еще и выгодный вариант появился во время обеда президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи и владельца «Челси» Тодда Боэли. Американец обозначил интерес к Неймару, что может принести парижанам 50-60 миллионов евро и позволит сэкономить на зарплате форварда, который по условиям рассчитанного до 2027 года контракта зарабатывает 36 миллионов за сезон.

Все эти разговоры наложились на плохие результаты и непростую обстановку в раздевалке. Как утверждает ряд французских инсайдеров, Месси считает, что при наличии задачи выиграть Лигу чемпионов Неймара нужно сохранить, и у Лео есть сомнения в верности выбранного клубом пути. А именно — в превращении Мбаппе в ключевую фигуру проекта. Впрочем, это лишь версия, тогда как в публичном пространстве аргентинец поддерживает Килиана и не жалеет комплиментов в адрес молодого одноклубника.

Неймар. Фото Global Look Press
Неймар.
Фото Global Look Press

Переговоры на паузе

Чуть больше конкретики появилось в материале L'Equipe о состоявшейся в среду встрече спортивного директора Луиша Кампуша с Хорхе Месси. Как отмечает источник, начало выглядело многообещающим, однако никаких решений принято не было. Больше того, сообщается о том, что позиции переговорщиков расходятся все дальше друг от друга, а в клубе считают, что сторона игрока затягивает процесс, изучая другие варианты.

Вместе с тем в Париже изначально рассматривали данный этап переговоров, как промежуточный. Это подтверждает один из главных инсайдеров мирового футбола Фабрицио Романо, согласно информации которого стороны обменялись пожеланиями, а уже на следующей встрече будет больше конкретики о сроках соглашения, финансах и других условиях.

Правда, есть мнение, что сторона аргентинца в курсе сложностей клуба с ФФП, из-за чего игроку и предлагают продление договора всего на сезон. Лео это не устраивает. А по еще одной версии, ясность наступит после того, как «ПСЖ» завершит свою лигочемпионскую кампанию. И от того, насколько успешной она получится, зависит многое.

Лионель Месси в&nbsp;матче &laquo;ПСЖ&raquo; с &laquo;Баварией&raquo; в&nbsp;Париже (0:1) 14&nbsp;февраля. Может ли Месси не получить «Золотой мяч», если «ПСЖ» вылетит в 1/8 финала Лиги чемпионов?

Возможно, провозглашавший прошлым летом новый курс и отказ от гламура Аль-Хелаифи объявит о начале действительно новой эры, ознаменованием которой станет одновременное расставание как с Неймаром, так и Месси. Но так как до ответной игры с «Баварией» остается три недели, спешить с выводами не стоит. Хотя некоторые, как аргентинский канал TNT Sport, уже говорят о последних месяцах Лео в Париже, а L'Equipe пишет о приоритетном варианте с Майами с возможным транзитным переходом в «Барсу» на первую половину сезона-2023/24.

Не хватает только очередного напоминания о купленном Месси особняке во Флориде. Однако, когда речь идет о футболисте такого масштаба, даже от брошенного в воду маленького камешка круги на воде будут расходиться долго. Поэтому тайные знаки и намеки будут искать во всем, включая информацию о том, что аргентинец не продлил аренду дома во Франции, и тем более попавшее в Сеть видео с прилетом отца Месси в Барселону сразу после переговоров с «ПСЖ».

Лионель Месси. Фото Global Look Press
Лионель Месси.
Фото Global Look Press

Планы Лапорты

Забавно, но последние события пришлись на 21-ю годовщину появления Месси в каталонском клубе. Так что и здесь кто-то обязательно увидит нечто судьбоносное. Благо близкие к «Барсе» СМИ подогревают интерес к теме практически в режиме онлайн, заодно отвлекая внимание от скандала с выплатами судьям. В каталонской столице берут комментарии у приветствующих возможное возвращение Лео футболистов сине-гранатовых и связывают будущее аргентинца с финансовым оздоровлением клуба, а также действиям Жоана Лапорты.

Рассказывая на днях о спасении «Барсы» от краха и пропавшей необходимости продавать игроков ради приглашения затребованных Хави новичков, президент всячески демонстрировал уважение к Месси. Лапорта максимально корректно закрыл тему скандальных высказываний старшего брата аргентинца в адрес клуба, и, как считают близкие к «Барсе» источники, это был еще один сигнал семье Месси.

Лионель Месси. Месси недоволен атмосферой в «ПСЖ» из-за того, что клуб строит проект вокруг Мбаппе

Их каталонский босс посылает постоянно, так как до сих пор чувствует вину по отношению к бывшему капитану и мечтает, чтобы история Лео в столице Каталонии завершилась иначе. По версии Sport, Лапорте осталось лишь убедить футболиста в перспективах спортивного проекта, сделав акцент на прогрессе команды под началом Хави.

Однако стоит прислушаться к Гильему Балаге, в соавторстве с которым была написана автобиография Месси. Согласно его информации, переговоры с «ПСЖ» идут несколько недель, и хотя стороны все еще расходятся в деталях, намерение прийти к общему знаменателю никуда не исчезло. Отсутствие договоренностей по итогам первой встречи все считают нормальным процессом, принципиальная договоренность о продолжении сотрудничества в силе, и парижский вариант — единственный, из имеющихся на столе.

Но именно на данный момент, а дыма без огня, как известно, не бывает. И ситуация вокруг Месси может резко измениться, если парижане не выйдут из кризиса, который может обернуться отставками Кампуша и главного тренера Кристофа Гальтье.

Лионель Месси
Неймар Сантос
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 23 17 3 3 55-20 54
2
 Марсель 23 15 4 4 45-20 49
3
 Монако 23 14 5 4 51-30 47
4
 Ланс 23 13 7 3 35-18 46
5
 Лилль 23 12 5 6 40-27 41
6
 Ренн 23 12 4 7 42-28 40
7
 Ницца 23 10 7 6 30-21 37
8
 Лорьян 23 10 6 7 35-35 36
9
 Лион 23 10 5 8 35-25 35
10
 Реймс 23 7 12 4 30-26 33
11
 Тулуза 23 9 5 9 39-39 32
12
 Клермон Фут 23 8 6 9 24-31 30
13
 Нант 23 6 10 7 24-26 28
14
 Монпелье 23 7 2 14 34-45 23
15
 Брест 23 4 8 11 24-38 20
16
 Труа 23 4 7 12 33-52 19
17
 Аяччо 23 5 3 15 18-42 18
18
 Страсбур 23 3 9 11 27-41 18
19
 Осер 23 3 6 14 19-47 15
20
 Анже 23 2 4 17 19-48 10
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Осер – Лион
 - : -
18.02 19:00
Ницца – Реймс
 - : -
18.02 23:00
Страсбур – Анже
 - : -
19.02 15:00
ПСЖ – Лилль
 - : -
19.02 17:00
Брест – Монако
 - : -
19.02 17:00
Лорьян – Аяччо
 - : -
19.02 17:00
Ренн – Клермон Фут
 - : -
19.02 17:00
Труа – Монпелье
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Неймар

Неймар

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М`Бай Ньянг

Осер

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