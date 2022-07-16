Новый главный тренер «ПСЖ» поделился мнением об игре Неймара
Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье рассказал, что думает о форварде Неймаре. Специалист признался, что нашел у нему подход. Этим летом парижане хотели расстаться с бразильуем.
«У меня есть представление, как лучше всего использовать Неймара: на позиции перед двумя полузащитниками либо чуть выше в расстановке», — рассказал в интервью L'?QUIPE Галтье.
Неймар выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года, в прошлом сезоне он забил 13 голов и сделал 8 результативных передач в 28 матчах за парижан.
1 июля соглашение 30-летнего форварда с клубом было продлено до 2027 года. Портал Transfermarkt.com оценивает 30-летнего бразильца в 75 миллионов евро.
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16
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17
|Клермон Фут
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18
|Тулуза
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19
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Анже – Нант
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Клермон Фут – ПСЖ
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
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Лион – Аяччо
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Марсель – Реймс
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Монпелье – Труа
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Ренн – Лорьян
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Страсбур – Монако
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Тулуза – Ницца
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