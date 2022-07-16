Гальтье о возможном уходе Кимпембе в «Челси»: «Мы с ним обсудили все слухи и вместе посмеялись»

Главный тренер «ПСЖ» отреагировал на слухи о возможном уходе защитника Кимпембе в «Челси»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье отреагировал на слухи о возможном переходе защитника парижан Преснеля Кимпембе в «Челси».

«Я прочитал все слухи о Кимпембе. Мы с ним даже обсудили эти новости и вместе посмеялись. Мне нравится Преснель, он — отличный центральный защитник. Правда, я не знаю, что может произойти», — сказал в интервью L'Equipe Гальтье.

Кимпембе — воспитанник «ПСЖ». В прошлом сезоне футболист забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 41 матче за парижан во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 40 миллионов евро.