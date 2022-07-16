Гальтье о возможном уходе Кимпембе в «Челси»: «Мы с ним обсудили все слухи и вместе посмеялись»
Главный тренер «ПСЖ» отреагировал на слухи о возможном уходе защитника Кимпембе в «Челси»
Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье отреагировал на слухи о возможном переходе защитника парижан Преснеля Кимпембе в «Челси».
«Я прочитал все слухи о Кимпембе. Мы с ним даже обсудили эти новости и вместе посмеялись. Мне нравится Преснель, он — отличный центральный защитник. Правда, я не знаю, что может произойти», — сказал в интервью L'Equipe Гальтье.
Кимпембе — воспитанник «ПСЖ». В прошлом сезоне футболист забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 41 матче за парижан во всех турнирах.
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 40 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Клермон Фут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Аяччо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|7.08
|00:00
|
Анже – Нант
|- : -
|7.08
|00:00
|
Клермон Фут – ПСЖ
|- : -
|7.08
|00:00
|
Ланс – Брест
|- : -
|7.08
|00:00
|
Лилль – Осер
|- : -
|7.08
|00:00
|
Лион – Аяччо
|- : -
|7.08
|00:00
|
Марсель – Реймс
|- : -
|7.08
|00:00
|
Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
|00:00
|
Ренн – Лорьян
|- : -
|7.08
|00:00
|
Страсбур – Монако
|- : -
|7.08
|00:00
|
Тулуза – Ницца
|- : -
Новости