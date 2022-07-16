Новый главный тренер «ПСЖ» поделился мнением о Месси
Новый главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье рассказал, что думает об аргентинском форварде команды Лионеле Месси.
«Месси начал в Париже новую жизнь, как семейную, так и футбольную. Я уважаю людей, которые в 34 года хотят испытать что-то новое. Не многие способны на такой шаг.
Я вижу, что он выкладывается по максимум.В остальном же весь мир знает, на что он способен», — цитирует Галтье Lequipe.
Месси перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2021 года, подписав соглашение на два года. В прошлом сезоне чемпионата Франции аргентинец забил шесть голов и сделал 14 ассистов в 26 играх.
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17
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18
|Тулуза
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Анже – Нант
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
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Лион – Аяччо
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Марсель – Реймс
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Монпелье – Труа
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Ренн – Лорьян
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Страсбур – Монако
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Тулуза – Ницца
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