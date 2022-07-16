Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 18:23

Кунде является запасным вариантом для «ПСЖ» в случае срыва трансфера Шкриньяра

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«ПСЖ» проявляет интерес к защитнику «Севильи» Жюлю Кунде, сообщает журналист Адриен Гренье.

Он является запасным вариантом для парижан, если клуб не сможет приобрести у «Интера» защитника Милана Шкиньяра.

Отметим, что «Интер» требует за Шкриньяра 70 миллионов евро, что пока не устраивает «ПСЖ». Сделка задерживается, но при этом словак является первым вариантом для парижан на позицию центрального защитника.

Основными же претендентами на Кунде называются английский «Челси» и испанская «Барселона».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Ахмат
Спартак

Х2

28%

1.52

ТБ 2.5

25%

1.92

П2

18%

2.75
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Нижний Новгород

П1

26%

1.72

Обе забьют - да

12%

2.00

ИТБ1 (1.5)

6%

1.87
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Ростов

Обе забьют - да

21%

1.88

П1

17%

1.82

ТБ 2.5

11%

1.96
Милан Шкриньяр
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Севилья
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
5 способов, как быстро накачать икры: советы тренера
Каким будет новый Кубок России и сколько на него дадут денег. Игр станет больше, лишь бы не запутаться
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Новый главный тренер «ПСЖ» поделился мнением о Месси
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 0 0 0 0 0-0 0
2
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
3
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ницца 0 0 0 0 0-0 0
6
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ланс 0 0 0 0 0-0 0
8
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
9
 Нант 0 0 0 0 0-0 0
10
 Лилль 0 0 0 0 0-0 0
11
 Брест 0 0 0 0 0-0 0
12
 Реймс 0 0 0 0 0-0 0
13
 Монпелье 0 0 0 0 0-0 0
14
 Анже 0 0 0 0 0-0 0
15
 Труа 0 0 0 0 0-0 0
16
 Лорьян 0 0 0 0 0-0 0
17
 Клермон Фут 0 0 0 0 0-0 0
18
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
19
 Аяччо 0 0 0 0 0-0 0
20
 Осер 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
7.08 00:00
Анже – Нант
 - : -
7.08 00:00
Клермон Фут – ПСЖ
 - : -
7.08 00:00
Ланс – Брест
 - : -
7.08 00:00
Лилль – Осер
 - : -
7.08 00:00
Лион – Аяччо
 - : -
7.08 00:00
Марсель – Реймс
 - : -
7.08 00:00
Монпелье – Труа
 - : -
7.08 00:00
Ренн – Лорьян
 - : -
7.08 00:00
Страсбур – Монако
 - : -
7.08 00:00
Тулуза – Ницца
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости