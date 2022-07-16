Кунде является запасным вариантом для «ПСЖ» в случае срыва трансфера Шкриньяра
«ПСЖ» проявляет интерес к защитнику «Севильи» Жюлю Кунде, сообщает журналист Адриен Гренье.
Он является запасным вариантом для парижан, если клуб не сможет приобрести у «Интера» защитника Милана Шкиньяра.
Отметим, что «Интер» требует за Шкриньяра 70 миллионов евро, что пока не устраивает «ПСЖ». Сделка задерживается, но при этом словак является первым вариантом для парижан на позицию центрального защитника.
Основными же претендентами на Кунде называются английский «Челси» и испанская «Барселона».
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16
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17
|Клермон Фут
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18
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19
|Аяччо
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Анже – Нант
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Клермон Фут – ПСЖ
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
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Лион – Аяччо
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Марсель – Реймс
|- : -
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Монпелье – Труа
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Ренн – Лорьян
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