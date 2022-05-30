Неймар рассказал, что не рассматривает уход из «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Неймар прокомментировал свои планы на будущее. В летнее трансферное окно бразилец может покинуть парижский клуб.

«Мои амбиции всегда одни и те же: выиграть все возможные титулы. Лигу чемпионов с «ПСЖ»? Возможно. У меня контракт с клубом, так что другого выбора нет, это будет «ПСЖ», — цитирует Неймара Сanal+.

25 мая Неймар заявлял, что хочет остаться в клубе. Форвард перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года за рекордную в истории футбола сумму — 222 миллиона евро.

В сезоне-2021/22 Неймар забил 13 мячей и отдал 8 результативных передач в 28 матчах за парижан. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.