«ПСЖ» близок к продлению контракта с Симонсом

Полузащитник «ПСЖ» Хави Симонс близок к продлению контракта, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, продление соглашения с 19-летним голландцем находится в завершающей стадии.

Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет вернуть своего воспитанника.

В минувшем сезоне Симонс провел 9 матчей, в которых сделал результативную передачу. Также на его счету 4 гола и 6 ассистов в 7 играх Юношеской лиги УЕФА.