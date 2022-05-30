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Сегодня, 05:47

«ПСЖ» близок к продлению контракта с Симонсом

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «ПСЖ» Хави Симонс близок к продлению контракта, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, продление соглашения с 19-летним голландцем находится в завершающей стадии.

Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет вернуть своего воспитанника.

В минувшем сезоне Симонс провел 9 матчей, в которых сделал результативную передачу. Также на его счету 4 гола и 6 ассистов в 7 играх Юношеской лиги УЕФА.

ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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