Неймар не собирается покидать «ПСЖ» этим летом

Нападающий «ПСЖ» Неймар заявил , что не собирается покидать французский клуб в это межсезонье.

«На данный момент мне никто ничего не говорил, но я сам совершенно точно хочу остаться в «ПСЖ», — цитирует Неймара L'Equipe со ссылкой на эфир YouTube-канала «Oh My Goal».

В сезоне-2021/22 Неймар забил 13 мячей и отдал восемь результативных передач в 28 матчах за парижан. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее появилась информация, что «ПСЖ» готов продать нападающего в другой клуб, если получит интересное предложение.