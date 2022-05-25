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Сегодня, 16:19

Неймар не собирается покидать «ПСЖ» этим летом

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «ПСЖ» Неймар заявил , что не собирается покидать французский клуб в это межсезонье.

«На данный момент мне никто ничего не говорил, но я сам совершенно точно хочу остаться в «ПСЖ», — цитирует Неймара L'Equipe со ссылкой на эфир YouTube-канала «Oh My Goal».

В сезоне-2021/22 Неймар забил 13 мячей и отдал восемь результативных передач в 28 матчах за парижан. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее появилась информация, что «ПСЖ» готов продать нападающего в другой клуб, если получит интересное предложение.

Неймар Сантос
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 Марсель 38 21 8 9 63-38 71
3
 Монако 38 20 9 9 65-40 69
4
 Ницца 38 20 7 11 52-36 66
5
 Ренн 38 20 6 12 82-40 66
6
 Страсбур 38 17 12 9 60-43 63
7
 Ланс 38 17 11 10 62-48 62
8
 Лион 38 17 11 10 66-51 61
9
 Лилль 38 14 13 11 48-48 55
10
 Нант 38 15 10 13 55-48 55
11
 Брест 38 13 9 16 49-57 48
12
 Реймс 38 11 13 14 43-44 46
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 Монпелье 38 12 7 19 49-61 43
14
 Анже 38 10 11 17 44-55 41
15
 Труа 38 9 11 18 37-53 38
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 Лорьян 38 8 12 18 35-63 36
17
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18
 Сент-Этьен 38 7 11 20 42-77 32
19
 Бордо 38 6 13 19 52-91 31
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 Метц 38 6 13 19 35-69 31
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Анже – Монпелье
 2 : 0
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Клермон Фут – Лион
 1 : 2
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Ланс – Монако
 2 : 2
21.05 22:00
Лилль – Ренн
 2 : 2
21.05 22:00
Лорьян – Труа
 1 : 1
21.05 22:00
Марсель – Страсбур
 4 : 0
21.05 22:00
Нант – Сент-Этьен
 1 : 1
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ПСЖ – Метц
 5 : 0
21.05 22:00
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Кильян Мбаппе

ПСЖ

 29
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Виссам Бен-Йеддер

Монако

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Мусса Дембеле

Лион

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П
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Кильян Мбаппе

ПСЖ

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Лионель Месси

ПСЖ

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Бенжамен Буриго

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Ренн

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Бонфим Коста Сантос Данте

Ницца

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