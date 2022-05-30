Появилось видео беспорядков, которые устроили болельщики «Сент-Этьена»

Болельщики «Сент-Этьена» устроили беспорядки после поражения от «Осера» в ответном стыковом матче за право выступать в лиге 1.

Сразу после окончания матча болельщики прорвались на поле и начали метать зажженные файера в сторону подтрибунки.

«Сент-Этьен» в последний раз выступал в лиге 2 в сезоне-2003/04.