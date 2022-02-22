Месси: «Постепенно мы с Мбаппе узнаем друг друга гораздо лучше»

Лионель Месси рассказал о взаимодействии с партнерами по «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси рассказал о взаимодействии с партнерами по парижскому клубу.

«Ди Марию я знал по сборной Аргенттины, а с Неймаром мы играли вместе в «Барселоне», — приводит слова нападающего официальный сайт «ПСЖ». — А Килиана я не знал ни на поле, ни за его пределами. Постепенно мы с Мбаппе узнаем друг друга гораздо лучше».

Месси перешел в парижский клуб из «Барселоны» 10 августа 2021 года.

В нынешнем сезоне 34-летний аргентинец забил семь мячей и отдал восемь результативных передач в 21 матче за «ПСЖ».