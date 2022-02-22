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Месси: «Постепенно мы с Мбаппе узнаем друг друга гораздо лучше»

Лионель Месси рассказал о взаимодействии с партнерами по «ПСЖ»
Карен Саркисян
Корреспондент

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси рассказал о взаимодействии с партнерами по парижскому клубу.

«Ди Марию я знал по сборной Аргенттины, а с Неймаром мы играли вместе в «Барселоне», — приводит слова нападающего официальный сайт «ПСЖ». — А Килиана я не знал ни на поле, ни за его пределами. Постепенно мы с Мбаппе узнаем друг друга гораздо лучше».

Месси перешел в парижский клуб из «Барселоны» 10 августа 2021 года.

В нынешнем сезоне 34-летний аргентинец забил семь мячей и отдал восемь результативных передач в 21 матче за «ПСЖ».

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 ПСЖ 25 18 5 2 53-22 59
2
 Ницца 25 14 4 7 37-21 45
3
 Марсель 25 13 7 5 38-23 46
4
 Страсбур 25 12 6 7 48-31 42
5
 Ренн 25 12 4 9 47-23 40
6
 Лион 25 10 9 6 34-31 38
7
 Монако 25 10 8 7 38-27 38
8
 Нант 25 11 5 9 34-29 38
9
 Монпелье 25 11 4 10 39-34 37
10
 Ланс 25 10 7 8 40-36 37
11
 Лилль 25 9 9 7 32-35 36
12
 Брест 25 8 8 9 34-37 32
13
 Анже 25 7 8 10 30-36 29
14
 Реймс 25 6 10 9 28-29 28
15
 Клермон Фут 25 7 6 12 26-41 27
16
 Сент-Этьен 25 5 7 13 26-47 22
17
 Труа 25 5 6 14 22-40 21
18
 Лорьян 25 4 9 12 20-39 21
19
 Метц 25 4 9 12 25-45 21
20
 Бордо 25 4 9 12 37-62 21
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25.02 23:00
Монпелье – Ренн
 - : -
26.02 19:00
Страсбур – Ницца
 - : -
26.02 23:00
ПСЖ – Сент-Этьен
 - : -
27.02 15:00
Монако – Реймс
 - : -
27.02 17:00
Анже – Ланс
 - : -
27.02 17:00
Брест – Лорьян
 - : -
27.02 17:00
Клермон Фут – Бордо
 - : -
27.02 17:00
Метц – Нант
 - : -
27.02 19:05
Труа – Марсель
 - : -
27.02 22:45
Лион – Лилль
 - : -
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Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 14
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 13
Мартен Террье

Мартен Террье

Ренн

 12
П
Димитри Пайет

Димитри Пайет

Марсель

 9
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 9
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Ланс

 7
И К Ж
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 21 2 4
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 20 1 6
Жером Эрго

Жером Эрго

Лорьян

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