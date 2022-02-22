Мбаппе может продлить контракт с «ПСЖ» на два сезона. «Реал» уверен в трансфере игрока

Нападающий Килиан Мбаппе все еще не определился со своим будущим. «ПСЖ» предлагает ему новый контракт на два года, сообщает RMC Sport.

Также у 23-летнего француза есть предложение от «Реала». При этом мадридский клуб уверен, что подпишет форварда на правах свободного агента, и планирует объявить о его трансфере в конце сезона.

Сам Мбаппе продолжает размышлять. По данным источника, игрока не волнует финансовые сторона вопросы. Для него главный аспект — амбиции и конкурентоспособность клуба.

Ранее сообщалось, что мама нападающего рекомендовала сыну остаться в парижском клубе.

В нынешнем сезоне Мбаппе забил 22 мяча и отдал 16 результативных передач в 33 матчах за «ПСЖ». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.