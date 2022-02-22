«Реал» выслал Мбаппе предложение по контракту

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе уже имеет на руках контрактное предложение от «Реала». Испанский клуб сейчас ожидает окончательного решения о его подписании, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Ранее появлялась информация, что 23-летний форвард сборной Франции в новом клубе будет получать 50 миллионов евро за сезон, он станет самым высокооплачиваемым футболистом в мире.

Отмечается, что официально о трансфере может быть объявлено не раньше окончания противостояния «Реала» и «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Ответный матч состоится 9 марта.

В нынешнем сезоне Мбаппе забил 22 мяча и отдал 16 результативных передач в 33 матчах за «ПСЖ». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.