Во время сборов национальной команды Франции нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе в шутливой форме признался полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба о том, что ему все надоело, сообщает As.

Камеры зафиксировали, как Кильян Мбаппе прошептал Полю Погба на ухо, что ему все надоело. В чем именно нападающий «ПСЖ» признался полузащитнику «Манчестер Юнайтед», не уточняется. По данным источника, речь идет о ситуации в парижском клубе.

«ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов вылетел от «Реала» (2:3). 20 марта в 29-м туре чемпионата Франции парижане с разгромным счетом проиграли «Монако» (3:0).