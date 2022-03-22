«Лион» не сможет выкупить Эмерсона у «Челси»

«Лион» не сможет выкупить у «Челси» арендованного защитника Эмерсона, сообщает журналист FootMercato Себастьен Дени.

По информации источника, французский клуб не сможет покрыть запросы 27-летнего бразильца по зарплате, к тому же сам футболист не хочет оставаться в команде на постоянной основе.

«Лион» уже начал поиск более дешевой замены Эмерсону.

В сезоне-2021/22 Эмерсон забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи в 29 матчах за «Лион». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 14 миллионов евро.