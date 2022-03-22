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Сегодня, 16:58

«Лион» не сможет выкупить Эмерсона у «Челси»

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Лион» не сможет выкупить у «Челси» арендованного защитника Эмерсона, сообщает журналист FootMercato Себастьен Дени.

По информации источника, французский клуб не сможет покрыть запросы 27-летнего бразильца по зарплате, к тому же сам футболист не хочет оставаться в команде на постоянной основе.

«Лион» уже начал поиск более дешевой замены Эмерсону.

В сезоне-2021/22 Эмерсон забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи в 29 матчах за «Лион». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 14 миллионов евро.

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ФК Лион
ФК Челси
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 Ренн 29 16 4 9 63-28 52
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 Ницца 29 15 6 8 39-23 50
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 Страсбур 29 13 9 7 50-32 48
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 Лилль 29 12 10 7 38-35 46
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 Монако 29 12 8 9 43-30 44
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 Ланс 29 12 8 9 45-39 44
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 Лион 29 11 10 8 40-37 42
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 Нант 29 12 6 11 36-31 42
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 Монпелье 29 12 5 12 43-40 41
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 Реймс 29 8 12 9 32-31 36
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 Брест 29 9 8 12 36-43 35
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 Анже 29 8 8 13 32-41 32
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 Труа 29 7 8 14 27-42 29
16
 Лорьян 29 6 10 13 24-43 28
17
 Клермон Фут 29 7 7 15 28-51 28
18
 Сент-Этьен 29 6 9 14 29-51 27
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 Метц 29 4 11 14 26-52 23
20
 Бордо 29 4 10 15 38-70 22
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Клермон Фут – Нант
 - : -
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Лилль – Бордо
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3.04 00:00
Лион – Анже
 - : -
3.04 00:00
Метц – Монако
 - : -
3.04 00:00
Монпелье – Брест
 - : -
3.04 00:00
Ницца – Ренн
 - : -
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ПСЖ – Лорьян
 - : -
3.04 00:00
Сент-Этьен – Марсель
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