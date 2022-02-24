Мбаппе отклонил очередное предложение «ПСЖ» о продлении контракта

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе отклонил очередное предложение парижского клуба о продлении контракта, сообщает Marca 24 февраля.

По информации источника, летом 2021 года парижский клуб предложил 23-летнему французу долгосрочное соглашение, по которому он смог бы заработать более 90 миллионов евро до уплаты налогов. Также, в проекте контракта содержалось обещание о том, что спортивный проект «ПСЖ» будет конкурентоспособным в европейских кубках.

Отмечается, что на прошлой неделе стороны провели как минимум одну встречу по поводу соглашения и парижане по-прежнему пытаются убедить нападающего подписать новый контракт. Клуб предлагает Мбаппе двухлетний контракт.

Также сообщается, что «ПСЖ» хочет, чтобы француз был игроком клуба во время чемпионата мира 2022 года в Катаре. Отмечается, что после чемпионата мира нападающий сможет уйти.

Несмотря на это, Мбаппе отклоняет все предложения парижского клуба. При этом «Реал» не давит на игрока, с уважением относится к его профессионализму и верит, что решение о его будущем будет принято в ближайшее время.

В нынешнем сезоне Мбаппе забил 22 мяча и отдал 16 результативных передач в 33 матчах за «ПСЖ». Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает француза в 160 миллионов евро.