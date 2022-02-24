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Мбаппе отклонил очередное предложение «ПСЖ» о продлении контракта

Мбаппе отклонил предложение «ПСЖ» о подписании нового контракта
Карен Саркисян
Корреспондент

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе отклонил очередное предложение парижского клуба о продлении контракта, сообщает Marca 24 февраля.

По информации источника, летом 2021 года парижский клуб предложил 23-летнему французу долгосрочное соглашение, по которому он смог бы заработать более 90 миллионов евро до уплаты налогов. Также, в проекте контракта содержалось обещание о том, что спортивный проект «ПСЖ» будет конкурентоспособным в европейских кубках.

Отмечается, что на прошлой неделе стороны провели как минимум одну встречу по поводу соглашения и парижане по-прежнему пытаются убедить нападающего подписать новый контракт. Клуб предлагает Мбаппе двухлетний контракт.

Также сообщается, что «ПСЖ» хочет, чтобы француз был игроком клуба во время чемпионата мира 2022 года в Катаре. Отмечается, что после чемпионата мира нападающий сможет уйти.

Несмотря на это, Мбаппе отклоняет все предложения парижского клуба. При этом «Реал» не давит на игрока, с уважением относится к его профессионализму и верит, что решение о его будущем будет принято в ближайшее время.

В нынешнем сезоне Мбаппе забил 22 мяча и отдал 16 результативных передач в 33 матчах за «ПСЖ». Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает француза в 160 миллионов евро.

Источник: https://www.marca.com/en/football/psg/2022/02/24/6217704e46163fc0778b4587.html
Килиан Мбаппе
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 Ницца 25 14 4 7 37-21 45
3
 Марсель 25 13 7 5 38-23 46
4
 Страсбур 25 12 6 7 48-31 42
5
 Ренн 25 12 4 9 47-23 40
6
 Лион 25 10 9 6 34-31 38
7
 Монако 25 10 8 7 38-27 38
8
 Нант 25 11 5 9 34-29 38
9
 Монпелье 25 11 4 10 39-34 37
10
 Ланс 25 10 7 8 40-36 37
11
 Лилль 25 9 9 7 32-35 36
12
 Брест 25 8 8 9 34-37 32
13
 Анже 25 7 8 10 30-36 29
14
 Реймс 25 6 10 9 28-29 28
15
 Клермон Фут 25 7 6 12 26-41 27
16
 Сент-Этьен 25 5 7 13 26-47 22
17
 Труа 25 5 6 14 22-40 21
18
 Лорьян 25 4 9 12 20-39 21
19
 Метц 25 4 9 12 25-45 21
20
 Бордо 25 4 9 12 37-62 21
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25.02 23:00
Монпелье – Ренн
 - : -
26.02 19:00
Страсбур – Ницца
 - : -
26.02 23:00
ПСЖ – Сент-Этьен
 - : -
27.02 15:00
Монако – Реймс
 - : -
27.02 17:00
Анже – Ланс
 - : -
27.02 17:00
Брест – Лорьян
 - : -
27.02 17:00
Клермон Фут – Бордо
 - : -
27.02 17:00
Метц – Нант
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