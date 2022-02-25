Неймар: «Реал» пригласил меня на просмотр, когда мне было 10 лет. Это было в эру «галактикос», и я был счастлив"

Неймар рассказал, что мог перейти в «Реал» в детстве

Нападающий «ПСЖ» Неймар рассказал, что мог перейти в «Реал» в детстве.

«Реал» пригласил меня на просмотр, когда мне было 10 лет, — приводит слова Неймара Goal.com со ссылкой на Fenomenos. — Это было в эру «галактикос», и я был счастлив. Когда смотрел их игру, кажется, все мячи забили бразильцы. По-моему, два забил Роналдо, один — Робиньо, Жулио Баптиста со штрафного, и еще один забил Роберто Карлос«.

По словам нападающего, после матча он сфотографировался со всеми бразильскими игроками.

«Я был на седьмом небе от счастья. Пробыл там неделю на просмотре. На пятый день они хотели взять меня на турнир, проходивший в Барселоне, но я затосковал по дому. Все было готово для перехода, но я уехал», — сказал он.

Напомним, что в результате в 2013 году Неймар перешел из «Сантоса» в «Барселону» за 88 миллионов евро.