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Сегодня, 14:46

Пети: «Испытываю искреннюю печаль, когда наблюдаю за Месси на поле»

Бывший полузащитник «Барселоны» Пети высказался об игре Месси
Карен Саркисян
Корреспондент

Бывший полузащитник «Барселоны» Эммануэль Пети высказался об игре нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.

«Испытываю искреннюю печаль, когда наблюдаю за Месси на поле, — приводит слова Пети Maxifoot. — Мы все хотим, чтобы Лионель преуспел, взял нас за руку и рассказал историю, как он делал это в «Барселоне». Я не хочу сравнивать Месси и Мбаппе. Но в последние несколько месяцев мы стали свидетелями смерти одного короля и становления другого».

Месси перешел в парижский клуб из «Барселоны» 10 августа 2021 года.

В нынешнем сезоне 34-летний аргентинец забил семь мячей и отдал восемь результативных передач в 21 матче за «ПСЖ».

Источник: https://www.maxifoot.fr/football-rss363535/psg-petit.php
Лионель Месси
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 25 18 5 2 53-22 59
2
 Ницца 25 14 4 7 37-21 45
3
 Марсель 25 13 7 5 38-23 46
4
 Страсбур 25 12 6 7 48-31 42
5
 Ренн 25 12 4 9 47-23 40
6
 Лион 25 10 9 6 34-31 38
7
 Монако 25 10 8 7 38-27 38
8
 Нант 25 11 5 9 34-29 38
9
 Монпелье 25 11 4 10 39-34 37
10
 Ланс 25 10 7 8 40-36 37
11
 Лилль 25 9 9 7 32-35 36
12
 Брест 25 8 8 9 34-37 32
13
 Анже 25 7 8 10 30-36 29
14
 Реймс 25 6 10 9 28-29 28
15
 Клермон Фут 25 7 6 12 26-41 27
16
 Сент-Этьен 25 5 7 13 26-47 22
17
 Труа 25 5 6 14 22-40 21
18
 Лорьян 25 4 9 12 20-39 21
19
 Метц 25 4 9 12 25-45 21
20
 Бордо 25 4 9 12 37-62 21
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25.02 23:00
Монпелье – Ренн
 - : -
26.02 19:00
Страсбур – Ницца
 - : -
26.02 23:00
ПСЖ – Сент-Этьен
 - : -
27.02 15:00
Монако – Реймс
 - : -
27.02 17:00
Анже – Ланс
 - : -
27.02 17:00
Брест – Лорьян
 - : -
27.02 17:00
Клермон Фут – Бордо
 - : -
27.02 17:00
Метц – Нант
 - : -
27.02 19:05
Труа – Марсель
 - : -
27.02 22:45
Лион – Лилль
 - : -
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Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 14
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 13
Мартен Террье

Мартен Террье

Ренн

 12
П
Димитри Пайет

Димитри Пайет

Марсель

 9
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 9
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Ланс

 7
И К Ж
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 21 2 4
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 20 1 6
Жером Эрго

Жером Эрго

Лорьян

 7 1 0
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