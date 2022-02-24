Пети: «Испытываю искреннюю печаль, когда наблюдаю за Месси на поле»

Бывший полузащитник «Барселоны» Эммануэль Пети высказался об игре нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.

«Испытываю искреннюю печаль, когда наблюдаю за Месси на поле, — приводит слова Пети Maxifoot. — Мы все хотим, чтобы Лионель преуспел, взял нас за руку и рассказал историю, как он делал это в «Барселоне». Я не хочу сравнивать Месси и Мбаппе. Но в последние несколько месяцев мы стали свидетелями смерти одного короля и становления другого».

Месси перешел в парижский клуб из «Барселоны» 10 августа 2021 года.

В нынешнем сезоне 34-летний аргентинец забил семь мячей и отдал восемь результативных передач в 21 матче за «ПСЖ».