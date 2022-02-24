Пети: «Испытываю искреннюю печаль, когда наблюдаю за Месси на поле»
Бывший полузащитник «Барселоны» Эммануэль Пети высказался об игре нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.
«Испытываю искреннюю печаль, когда наблюдаю за Месси на поле, — приводит слова Пети Maxifoot. — Мы все хотим, чтобы Лионель преуспел, взял нас за руку и рассказал историю, как он делал это в «Барселоне». Я не хочу сравнивать Месси и Мбаппе. Но в последние несколько месяцев мы стали свидетелями смерти одного короля и становления другого».
Месси перешел в парижский клуб из «Барселоны» 10 августа 2021 года.
В нынешнем сезоне 34-летний аргентинец забил семь мячей и отдал восемь результативных передач в 21 матче за «ПСЖ».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|25
|18
|5
|2
|53-22
|59
|
2
|Ницца
|25
|14
|4
|7
|37-21
|45
|
3
|Марсель
|25
|13
|7
|5
|38-23
|46
|
4
|Страсбур
|25
|12
|6
|7
|48-31
|42
|
5
|Ренн
|25
|12
|4
|9
|47-23
|40
|
6
|Лион
|25
|10
|9
|6
|34-31
|38
|
7
|Монако
|25
|10
|8
|7
|38-27
|38
|
8
|Нант
|25
|11
|5
|9
|34-29
|38
|
9
|Монпелье
|25
|11
|4
|10
|39-34
|37
|
10
|Ланс
|25
|10
|7
|8
|40-36
|37
|
11
|Лилль
|25
|9
|9
|7
|32-35
|36
|
12
|Брест
|25
|8
|8
|9
|34-37
|32
|
13
|Анже
|25
|7
|8
|10
|30-36
|29
|
14
|Реймс
|25
|6
|10
|9
|28-29
|28
|
15
|Клермон Фут
|25
|7
|6
|12
|26-41
|27
|
16
|Сент-Этьен
|25
|5
|7
|13
|26-47
|22
|
17
|Труа
|25
|5
|6
|14
|22-40
|21
|
18
|Лорьян
|25
|4
|9
|12
|20-39
|21
|
19
|Метц
|25
|4
|9
|12
|25-45
|21
|
20
|Бордо
|25
|4
|9
|12
|37-62
|21
|25.02
|23:00
|
Монпелье – Ренн
|- : -
|26.02
|19:00
|
Страсбур – Ницца
|- : -
|26.02
|23:00
|
ПСЖ – Сент-Этьен
|- : -
|27.02
|15:00
|
Монако – Реймс
|- : -
|27.02
|17:00
|
Анже – Ланс
|- : -
|27.02
|17:00
|
Брест – Лорьян
|- : -
|27.02
|17:00
|
Клермон Фут – Бордо
|- : -
|27.02
|17:00
|
Метц – Нант
|- : -
|27.02
|19:05
|
Труа – Марсель
|- : -
|27.02
|22:45
|
Лион – Лилль
|- : -
|Г
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|14
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|13
|
|
Мартен Террье
Ренн
|12
|П
|
|
Димитри Пайет
Марсель
|9
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|9
|
|
Жонатан Клаусс
Ланс
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|21
|2
|4
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|20
|1
|6
|
|
Жером Эрго
Лорьян
|7
|1
|0