Мбаппе готов рассмотреть предложение «Барселоны»

Мбаппе не против выслушать предложение «Барселоны»

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе не против рассмотреть предложение «Барселоны» о возможном сотрудничестве, пишет L'Equipe.

По данным источника, француза интересует качество спортивного проекта, несмотря на то, что для Мбаппе приоритетным вариантом все еще остается «Реал».

Сообщалось, что каталонцы видят в 23-летнем футболисте альтернативную замену Эрлину Холанну, которого сине-гранатовые также попытаются купить летом.

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает летом 2022 года.

В нынешнем сезоне на счету француза 26 голов и 17 голевых передач в 37 матчах за парижан.