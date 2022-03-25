Кафу: «Неймар еще может выиграть «Золотой мяч». Он по-прежнему в тройке лучших игроков мира»

Кафу считает, что Неймар все еще может выиграть «Золотой мяч»

Бывший защитник сборной Бразилии Кафу считает, что нападающий «ПСЖ» Неймар еще может выиграть «Золотой мяч».

«Ужасно видеть его в таком состоянии, ведь он прекрасный игрок, — приводит слова Кафу RMC Sport. — Неймар еще может выиграть «Золотой мяч». Он по-прежнему в тройке лучших игроков мира».

В нынешнем сезоне 30-летний бразилец забил 5 мячей и отдал 5 результативных передач в 21 матче за «ПСЖ». Его контракт с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.