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Кафу: «Неймар еще может выиграть «Золотой мяч». Он по-прежнему в тройке лучших игроков мира»

Кафу считает, что Неймар все еще может выиграть «Золотой мяч»
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший защитник сборной Бразилии Кафу считает, что нападающий «ПСЖ» Неймар еще может выиграть «Золотой мяч».

«Ужасно видеть его в таком состоянии, ведь он прекрасный игрок, — приводит слова Кафу RMC Sport. — Неймар еще может выиграть «Золотой мяч». Он по-прежнему в тройке лучших игроков мира».

В нынешнем сезоне 30-летний бразилец забил 5 мячей и отдал 5 результативных передач в 21 матче за «ПСЖ». Его контракт с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Источник: https://rmcsport.bfmtv.com/football/coupe-du-monde/bresil-cafu-assure-que-neymar-peut-encore-pretendre-au-ballon-d-or_AV-202203240455.html
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 ПСЖ 29 20 5 4 59-27 65
2
 Марсель 29 15 8 6 45-27 53
3
 Ренн 29 16 4 9 63-28 52
4
 Ницца 29 15 6 8 39-23 50
5
 Страсбур 29 13 9 7 50-32 48
6
 Лилль 29 12 10 7 38-35 46
7
 Монако 29 12 8 9 43-30 44
8
 Ланс 29 12 8 9 45-39 44
9
 Лион 29 11 10 8 40-37 42
10
 Нант 29 12 6 11 36-31 42
11
 Монпелье 29 12 5 12 43-40 41
12
 Реймс 29 8 12 9 32-31 36
13
 Брест 29 9 8 12 36-43 35
14
 Анже 29 8 8 13 32-41 32
15
 Труа 29 7 8 14 27-42 29
16
 Лорьян 29 6 10 13 24-43 28
17
 Клермон Фут 29 7 7 15 28-51 28
18
 Сент-Этьен 29 6 9 14 29-51 27
19
 Метц 29 4 11 14 26-52 23
20
 Бордо 29 4 10 15 38-70 22
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3.04 00:00
Клермон Фут – Нант
 - : -
3.04 00:00
Лилль – Бордо
 - : -
3.04 00:00
Лион – Анже
 - : -
3.04 00:00
Метц – Монако
 - : -
3.04 00:00
Монпелье – Брест
 - : -
3.04 00:00
Ницца – Ренн
 - : -
3.04 00:00
ПСЖ – Лорьян
 - : -
3.04 00:00
Сент-Этьен – Марсель
 - : -
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Страсбур – Ланс
 - : -
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Труа – Реймс
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Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 17
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 16
Мартен Террье

Мартен Террье

Ренн

 16
П
Кильян Мбаппе

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ПСЖ

 10
Димитри Пайет

Димитри Пайет

Марсель

 9
Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

 9
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Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 25 2 5
Тежи Саванье

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Монпелье

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Бонфим Коста Сантос Данте

Ницца

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