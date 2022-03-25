Кафу: «Неймар еще может выиграть «Золотой мяч». Он по-прежнему в тройке лучших игроков мира»
Кафу считает, что Неймар все еще может выиграть «Золотой мяч»
Бывший защитник сборной Бразилии Кафу считает, что нападающий «ПСЖ» Неймар еще может выиграть «Золотой мяч».
«Ужасно видеть его в таком состоянии, ведь он прекрасный игрок, — приводит слова Кафу RMC Sport. — Неймар еще может выиграть «Золотой мяч». Он по-прежнему в тройке лучших игроков мира».
В нынешнем сезоне 30-летний бразилец забил 5 мячей и отдал 5 результативных передач в 21 матче за «ПСЖ». Его контракт с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|29
|20
|5
|4
|59-27
|65
|
2
|Марсель
|29
|15
|8
|6
|45-27
|53
|
3
|Ренн
|29
|16
|4
|9
|63-28
|52
|
4
|Ницца
|29
|15
|6
|8
|39-23
|50
|
5
|Страсбур
|29
|13
|9
|7
|50-32
|48
|
6
|Лилль
|29
|12
|10
|7
|38-35
|46
|
7
|Монако
|29
|12
|8
|9
|43-30
|44
|
8
|Ланс
|29
|12
|8
|9
|45-39
|44
|
9
|Лион
|29
|11
|10
|8
|40-37
|42
|
10
|Нант
|29
|12
|6
|11
|36-31
|42
|
11
|Монпелье
|29
|12
|5
|12
|43-40
|41
|
12
|Реймс
|29
|8
|12
|9
|32-31
|36
|
13
|Брест
|29
|9
|8
|12
|36-43
|35
|
14
|Анже
|29
|8
|8
|13
|32-41
|32
|
15
|Труа
|29
|7
|8
|14
|27-42
|29
|
16
|Лорьян
|29
|6
|10
|13
|24-43
|28
|
17
|Клермон Фут
|29
|7
|7
|15
|28-51
|28
|
18
|Сент-Этьен
|29
|6
|9
|14
|29-51
|27
|
19
|Метц
|29
|4
|11
|14
|26-52
|23
|
20
|Бордо
|29
|4
|10
|15
|38-70
|22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|3.04
|00:00
|
Клермон Фут – Нант
|- : -
|3.04
|00:00
|
Лилль – Бордо
|- : -
|3.04
|00:00
|
Лион – Анже
|- : -
|3.04
|00:00
|
Метц – Монако
|- : -
|3.04
|00:00
|
Монпелье – Брест
|- : -
|3.04
|00:00
|
Ницца – Ренн
|- : -
|3.04
|00:00
|
ПСЖ – Лорьян
|- : -
|3.04
|00:00
|
Сент-Этьен – Марсель
|- : -
|3.04
|00:00
|
Страсбур – Ланс
|- : -
|3.04
|00:00
|
Труа – Реймс
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|17
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|16
|
|
Мартен Террье
Ренн
|16
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|10
|
|
Димитри Пайет
Марсель
|9
|
|
Бенжамен Буриго
Ренн
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|25
|2
|5
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|24
|1
|7
|
|
Бонфим Коста Сантос Данте
Ницца
|27
|1
|4
Новости