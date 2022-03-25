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Сегодня, 09:35

«Барселона» готова перехватить у «Реала» трансфер Мбаппе

«Барселона» хочет летом приобрести Мбаппе
Виктория Кравченко
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«Барселона» намерена переманить нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, сообщает L'Equipe. Одним из основных претендентов на француза является мадридский «Реал».

По данным источника, каталонцы хотят приобрести игрока, если не удастся осуществить трансфер форварда «Боруссии» Эрлина Холанна. В клубе считают, что француз обойдется клубу дешевле, чем Холанн.

Мбаппе выступает за французский клуб с 2017 года. Контракт футболиста рассчитан до июня 2022 года. «Реал» летом готов приобрести игрока на правах свободного агента.

Килиан Мбаппе
ФК Барселона
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И В Н П +/- О
1
 Реал 29 20 6 3 59-25 66
2
 Севилья 29 15 12 2 40-19 57
3
 Барселона 28 15 9 4 56-29 54
4
 Атлетико 29 16 6 7 53-36 54
5
 Бетис 29 15 5 9 50-35 50
6
 Р. Сосьедад 29 13 9 7 29-29 48
7
 Вильярреал 29 12 9 8 48-27 45
8
 Атлетик 29 10 11 8 33-28 41
9
 Валенсия 29 10 10 9 42-43 40
10
 Осасуна 29 10 8 11 29-36 38
11
 Сельта 29 9 9 11 33-32 36
12
 Эспаньол 29 9 9 11 35-41 36
13
 Р. Вальекано 28 9 5 14 29-34 32
14
 Эльче 29 8 8 13 30-40 32
15
 Хетафе 29 6 11 12 27-33 29
16
 Гранада 29 6 10 13 31-46 28
17
 Кадис 29 5 12 12 25-41 27
18
 Мальорка 29 6 8 15 26-49 26
19
 Алавес 29 5 7 17 23-48 22
20
 Леванте 29 3 10 16 31-58 19
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22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 1 : 0
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 4 : 0
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 4 : 2
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 0 : 1
2.03 23:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 0 : 2
24.04 22:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
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Карим Бензема

Реал

 22
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

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Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 14
П
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 10
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 9
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 7
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 25 2 4
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Жюль Кунде

Севилья

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Иньиго Мартинес

Атлетик

 21 1 6
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