«Барселона» готова перехватить у «Реала» трансфер Мбаппе

«Барселона» намерена переманить нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, сообщает L'Equipe. Одним из основных претендентов на француза является мадридский «Реал».

По данным источника, каталонцы хотят приобрести игрока, если не удастся осуществить трансфер форварда «Боруссии» Эрлина Холанна. В клубе считают, что француз обойдется клубу дешевле, чем Холанн.

Мбаппе выступает за французский клуб с 2017 года. Контракт футболиста рассчитан до июня 2022 года. «Реал» летом готов приобрести игрока на правах свободного агента.