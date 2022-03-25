Платини: «Для французского футбола хорошо, что Месси перешел в «ПСЖ». Но он не будет играть так, как 5-6 лет назад»

Бывший полузащитник сборной Франции Мишель Платини ответил на вопрос о том, ошибся ли нападающий Лионель Месси, перейдя из «Барселоны» в «ПСЖ».

«Лионель делает то, что хочет, — приводит слова Платини RMC Sport. — Месси решил уйти из «Барселоны». Для такого игрока, как он, это сложно. Тебе 34, ты понимаешь, чего ты стоишь, но будешь ли ты играть так же хорошо, как раньше?»

По его мнению, 34-летний аргентинец решил принять новый вызов.

«Для французского футбола хорошо, что Месси перешел в «ПСЖ». Но он никогда не будет играть так хорошо, как 5-6 лет назад», — сказал он.

Месси перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» 10 августа 2021 года в качестве свободного агента. Нападающий подписал с парижским клубом контракт на два года. В нынешнем сезоне аргентинец забил 7 мячей и отдал 11 результативных передач в 26 матчах за парижан во всех турнирах.