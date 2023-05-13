Месси выйдет в стартовом составе «ПСЖ» на матч против «Аяччо»

«ПСЖ» опубликовал стартовый состав на матч 35-го тура чемпионата Франции против «Аяччо».

В старте парижан выйдет нападающий Лионель Месси.

Ранее аргентинец был отстранен от тренировок и матчей с «ПСЖ» на две недели за свою поездку в Саудовскую Аравию, однако форвард публично принес извинения и вернулся к тренировкам с командой на неделю раньше.

Стартовый состав «ПСЖ». «ПСЖ»

Матч между командами начнется в 22.00 по московскому времени.