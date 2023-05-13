Футболист «Генгама» Гомис пропустил матч из-за отказа надеть футболку в поддержку секс-меньшинств

Футболист «Генгама» Донасьен Гомис отказался участвовать в акции в поддержку секс-меньшинств перед матчем 35-го тура второго дивизиона чемпионата Франции с «Сошо» и не принял участие в игре.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Le Telegramme, Гомис не захотел надевать радужную футболку во время акции против гомофобии, которая проходит в выходные в двух высших дивизионах чемпионата Франции.

«Мы поддерживаем акцию, которую проводит лига. Вся команда будет в цветах этой кампании. Донасьен Гомис заявил, что не хочет надевать такую футболку. Мы приняли это к сведению», — приводит издание слова президента «Генгама» Фреда Ле Гран.

Гомис не вошел в заявку команды на игру с «Сошо», которая проходит в субботу, 13 мая. В текущем сезоне лиги 2 у сенегальца 20 матчей за команду и 1 гол.