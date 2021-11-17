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Месси стал лучшим футболистом года по версии Goal.com

17:40
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Форвард «ПСЖ», бывший игрок «Барселоны» Лионель Месси признан лучшим игроком 2021 года по версии портала Goal.com.

Победитель был определен по результатам голосования читателей. Месси опередил форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, который стал вторым. На третьем месте форвард «Баварии» Роберт Левандовски.

Топ-10 игроков года по версии Goal.com

1. Лионель Месси («ПСЖ», Аргентина)

2. Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед» Португалия)

3. Роберт Левандовски («Бавария», Польша)

4. Мохамед Салах («Ливерпуль, Египет)

5. Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция)

6. Эрлин Холанн («Боруссия», Норвегия)

7. Карим Бензема («Реал, Франция)

8. Нголо Канте («Челси», Франция)

9. Кевин Де Брейне («Манчестер Сити», Бельгия)

10. Неймар («ПСЖ», Бразилия)

В голосовании участвовали более 14 миллионов человек.

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Евгений Петров все материалы автора

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