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Мбаппе впервые в карьере забил за Францию в 4 матчах подряд

Килиан Мбаппе впервые забил за Францию в 4 играх подряд
08:09
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Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе отметился голом в матче против Финляндии (2:0) в отборе к ЧМ-2022.

22-летний футболист впервые забил за национальную команду в 4 встречах подряд.

Ранее Мбаппе забил четыре гола в матче с Казахстаном (8:0) и забил по мячу в финале и полуфинале Лиги наций против Испании (2:1) и Бельгии (3:2) соответственно.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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