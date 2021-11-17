Мбаппе впервые в карьере забил за Францию в 4 матчах подряд

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе отметился голом в матче против Финляндии (2:0) в отборе к ЧМ-2022.

22-летний футболист впервые забил за национальную команду в 4 встречах подряд.

Ранее Мбаппе забил четыре гола в матче с Казахстаном (8:0) и забил по мячу в финале и полуфинале Лиги наций против Испании (2:1) и Бельгии (3:2) соответственно.