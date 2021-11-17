Мбаппе впервые в карьере забил за Францию в 4 матчах подряд
Килиан Мбаппе впервые забил за Францию в 4 играх подряд
08:09
Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе отметился голом в матче против Финляндии (2:0) в отборе к ЧМ-2022.
22-летний футболист впервые забил за национальную команду в 4 встречах подряд.
Ранее Мбаппе забил четыре гола в матче с Казахстаном (8:0) и забил по мячу в финале и полуфинале Лиги наций против Испании (2:1) и Бельгии (3:2) соответственно.
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