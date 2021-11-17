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Жунинью планирует покинуть пост спортивного директора «Лиона» по окончании сезона

21:20
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Спортивный директор «Лиона» Жунинью сообщил, что собирается уйти по окончании сезона.

Я надеюсь хорошо закончить сезон, и по его окончании, если все будет по плану, то это будет конец, — цитирует RMC Sport. — Я говорил про три года. По окончании сезона я серьезно подумаю, но я рассчитывал поработать три года.

Многие люди считают, что спортивный директор делает не так уже много. Но у меня есть огромная психологическая усталость. Это не угроза, я просто не хочу превысить предел своих возможностей. Мы все взрослые люди. Я люблю клуб, очень уважаю президента, руководство.

Я благодарен, но я также дал многое клубу. Это тоже не должно быть забыто. Я хочу немного отдохнуть».

46-летний Жунинью в качестве игрока семь раз становился чемпионом Франции вместе с «Лионом».

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Евгений Петров все материалы автора

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