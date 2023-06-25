Месси рассказал об испорченных отношениях с болельщиками «ПСЖ»

Аргентинский форвард Лионель Месси рассказал, что во время выступления за «ПСЖ», у него произошел разрыв с частью болельщиков парижан.

«Сначала было просто здорово, меня очень подбадривали. Но впоследствии часть парижской публики стала относиться ко мне по-другому. Большинство болельщиков относились ко мне хорошо, но с частью произошел разрыв. Я сохраню память обо всех этих людях, которые поддерживали меня», — сказал Месси BeIN Sports.

Месси играл за «ПСЖ» с 2021 по 2023 год. Вместе с парижанами форвард дважды становился чемпионом Франции и обладателем Суперкубка страны.

Этим летом аргентинец объявил, что перейдет в «Интер Майами» на правах свободного агента.