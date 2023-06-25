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Сегодня, 07:53

«ПСЖ» объявит о назначении Энрике после достижения договоренности о расторжении контракта с Гальтье

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Официальное объявление о назначении Луиса Энрике главным тренером «ПСЖ» откладывается из-за переговоров парижан с действующим тренером команды Кристофом Гальтье, сообщает RMC Sport.

По информации источника, испанский специалист уже занимается подбором тренерского штаба для работы в «ПСЖ», но французский клуб пока не может договориться с Гальтье о расторжении соглашения. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.

В прошедшем сезоне «ПСЖ» с 85 очками занял первое место в чемпионате Франции. Кроме того, команда под руководством Гальте дошла до 1/8 финала Лиги чемпионов, где уступила «Баварии» (0:1; 0:2).

Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кристоф Гальтье
Луис Энрике
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 38 27 4 7 89-40 85
2
 Ланс 38 25 9 4 68-29 84
3
 Марсель 38 22 7 9 67-40 73
4
 Ренн 38 21 5 12 69-39 68
5
 Лилль 38 19 10 9 65-44 67
6
 Монако 38 19 8 11 70-58 65
7
 Лион 38 18 8 12 65-47 62
8
 Клермон Фут 38 17 8 13 45-49 59
9
 Ницца 38 15 13 10 48-37 58
10
 Лорьян 38 15 10 13 52-53 55
11
 Реймс 38 12 15 11 45-45 51
12
 Монпелье 38 15 5 18 65-62 50
13
 Тулуза 38 13 9 16 51-57 48
14
 Брест 38 11 11 16 44-54 44
15
 Страсбур 38 9 13 16 51-59 40
16
 Нант 38 7 15 16 37-55 36
17
 Осер 38 8 11 19 35-63 35
18
 Аяччо 38 7 5 26 23-74 26
19
 Труа 38 4 12 22 45-81 24
20
 Анже 38 4 6 28 33-81 18
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38 тур
3.06 22:00
Аяччо – Марсель
 1 : 0
3.06 22:00
Осер – Ланс
 1 : 3
3.06 22:00
Брест – Ренн
 1 : 2
3.06 22:00
Лорьян – Страсбур
 2 : 1
3.06 22:00
Монако – Тулуза
 1 : 2
3.06 22:00
Нант – Анже
 1 : 0
3.06 22:00
Ницца – Лион
 3 : 1
3.06 22:00
ПСЖ – Клермон Фут
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3.06 22:00
Реймс – Монпелье
 1 : 3
3.06 22:00
Труа – Лилль
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 29
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

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Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

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Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 16
Неймар

Неймар

ПСЖ

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Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 10
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 29 3 5
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 30 3 4
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М`Бай Ньянг

Осер

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