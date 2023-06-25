Неймар: «Будь футбол индивидуальным видом спорта, я бы уже достиг всех целей»
Форвард «ПСЖ» Неймар заявил, что если бы футбол был индивидуальным видом спорта, то он был бы в нем лучшим.
«Будь футбол индивидуальным видом спорта, я бы уже достиг всех целей. Но нет... Конечно, из-за моего имени большое давление. Как на поле, так и за его пределами. Иногда мне не нравится критика в свой адрес, ведь это моя личная жизнь, и я могу делать, что хочу», — передает слова Неймара Band Sports.
Неймар перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» в 2017 году. В сезоне-2022/23 форвард провел 29 матчей за парижан во всех турнирах, забил 18 голов и сделал 17 результативных передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|38
|27
|4
|7
|89-40
|85
|
2
|Ланс
|38
|25
|9
|4
|68-29
|84
|
3
|Марсель
|38
|22
|7
|9
|67-40
|73
|
4
|Ренн
|38
|21
|5
|12
|69-39
|68
|
5
|Лилль
|38
|19
|10
|9
|65-44
|67
|
6
|Монако
|38
|19
|8
|11
|70-58
|65
|
7
|Лион
|38
|18
|8
|12
|65-47
|62
|
8
|Клермон Фут
|38
|17
|8
|13
|45-49
|59
|
9
|Ницца
|38
|15
|13
|10
|48-37
|58
|
10
|Лорьян
|38
|15
|10
|13
|52-53
|55
|
11
|Реймс
|38
|12
|15
|11
|45-45
|51
|
12
|Монпелье
|38
|15
|5
|18
|65-62
|50
|
13
|Тулуза
|38
|13
|9
|16
|51-57
|48
|
14
|Брест
|38
|11
|11
|16
|44-54
|44
|
15
|Страсбур
|38
|9
|13
|16
|51-59
|40
|
16
|Нант
|38
|7
|15
|16
|37-55
|36
|
17
|Осер
|38
|8
|11
|19
|35-63
|35
|
18
|Аяччо
|38
|7
|5
|26
|23-74
|26
|
19
|Труа
|38
|4
|12
|22
|45-81
|24
|
20
|Анже
|38
|4
|6
|28
|33-81
|18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|3.06
|22:00
|
Аяччо – Марсель
|1 : 0
|3.06
|22:00
|
Осер – Ланс
|1 : 3
|3.06
|22:00
|
Брест – Ренн
|1 : 2
|3.06
|22:00
|
Лорьян – Страсбур
|2 : 1
|3.06
|22:00
|
Монако – Тулуза
|1 : 2
|3.06
|22:00
|
Нант – Анже
|1 : 0
|3.06
|22:00
|
Ницца – Лион
|3 : 1
|3.06
|22:00
|
ПСЖ – Клермон Фут
|2 : 3
|3.06
|22:00
|
Реймс – Монпелье
|1 : 3
|3.06
|22:00
|
Труа – Лилль
|1 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|29
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|27
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|24
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|16
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|29
|3
|5
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|30
|3
|4
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|30
|2
|2
Новости