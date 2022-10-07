Месси признался, что не планирует становиться тренером

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси признался, что не собирается после завершения карьеры игрока становиться тренером. В июне аргентинцу исполнилось 35 лет.

«Не думаю о том, чего достиг. Всегда думаю только о том, что будет. Я не собираюсь быть тренером, но Зидан говорил такое, но затем стал тренером и победил в Лиге чемпионов. Мне нравится спортивный менеджмент, построение команды, сопровождение тренера, но я тоже не уверен на 100 процентов», — цитирует ESPN Месси.

Ранее Месси признался, что чемпионат мира-2022 будет для него последним. Аргентинец выступал на четырех чемпионатах мира: в 2006, 2010, 2014 и 2018 годах.