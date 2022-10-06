Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

6 октября, 13:51

Кейлор Навас зимой намерен покинуть «ПСЖ»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Голкипер «ПСЖ» Кейлор Навас в зимнее трансферное окно может сменить клуб. 35-летний вратарь планирует продолжить карьеру в английской премьер-лиге, соощает Foot Mercato.

Опытный вратарь находится в сфере интересов лондонских «Вест Хэма» и «Тоттенхэма», а также «Манчестер Юнайтед».

Кейлор Навас лишился места в стартовом составе «ПСЖ» и не провел за команду ни одного матча в этом сезоне. Главный тренер команды Кристоф Галтье отдает предпочтение итальянцу Джанлуиджи Доннарумме.

Навас играет за французский «ПСЖ» с сентября 2019 года. Его контракт с парижанами рассчитан до конца сезона-2023/24.

Кейлор Навас
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Манчестер Юнайтед
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Тоттенхэм Хотспур
2
Читайте также
Федотов наехал на Абаскаля. Нашему футболу не хватает такого треш-тока
Соперники обвиняют Карлсена в неуважении и сдаются после первого хода
Губернатор сообщил о гибели жителей Нижегородской области на полигоне под Белгородом
В трех областях Украины произошли взрывы
Адвокат заявил об отъезде Овсянниковой в одну из стран Европы
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«ПСЖ» предлагает Месси подписать новый контракт по схеме «1+1»

Месси признался, что не планирует становиться тренером
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 11 9 2 0 29-5 29
2
 Лорьян 11 8 2 1 21-14 26
3
 Ланс 11 7 3 1 18-8 24
4
 Марсель 11 7 2 2 20-8 23
5
 Монако 11 6 3 2 20-14 21
6
 Ренн 11 6 3 2 23-11 21
7
 Лилль 11 6 1 4 21-18 19
8
 Клермон Фут 11 5 2 4 15-16 17
9
 Тулуза 11 4 3 4 17-18 15
10
 Лион 11 4 2 5 19-15 14
11
 Ницца 11 3 3 5 10-14 12
12
 Монпелье 11 4 0 7 21-22 12
13
 Труа 11 3 3 5 19-22 12
14
 Нант 11 2 4 5 13-19 10
15
 Реймс 11 1 6 4 12-19 9
16
 Осер 11 2 3 6 11-23 9
17
 Страсбур 11 1 5 5 10-17 8
18
 Аяччо 11 2 2 7 8-16 8
19
 Анже 11 2 2 7 13-27 8
20
 Брест 11 1 3 7 11-25 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
21.10 22:00
Аяччо – ПСЖ
 - : -
22.10 18:00
Монпелье – Лион
 - : -
22.10 22:00
Марсель – Ланс
 - : -
23.10 14:00
Анже – Ренн
 - : -
23.10 16:00
Клермон Фут – Брест
 - : -
23.10 16:00
Реймс – Осер
 - : -
23.10 16:00
Тулуза – Страсбур
 - : -
23.10 16:00
Труа – Лорьян
 - : -
23.10 18:05
Ницца – Нант
 - : -
23.10 21:45
Лилль – Монако
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 9
Неймар

Неймар

ПСЖ

 9
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 8
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 7
Неймар

Неймар

ПСЖ

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 4
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 10 2 2
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 8 1 2
Дион Лопи

Дион Лопи

Реймс

 8 1 2
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости