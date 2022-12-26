Месси не просил руководство «ПСЖ» разрешить ему показать кубок ЧМ-2022 на стадионе клуба

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси не просил руководство клуба предоставить ему возможность показать трофей ЧМ-2022 на домашнем стадионе парижан, сообщает журналист RMC Sport Артур Перро.

22 декабря появилась информация о том, что 35-летний аргентинец хочет продемонстрировать французским болельщикам Кубок мира на следующем домашнем матче парижан. Сообщалось, что Месси попросил руководство «ПСЖ» разрешить это, но боссы клуба побоялись реакции фанатов.

Месси в составе сборной Аргентины обыграл Францию (3:3, 4:2 по пенальти) в финале ЧМ-2022 и впервые в карьере выиграл этот трофей.

Первый домашний матч «ПСЖ» после паузы состоится 28 декабря. Команда сыграет против «Страсбурга» в 16-м туре лиги 1. Начало — в 23.00 мск.