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25 декабря, 23:15

Икарди в социальных сетях оставил резкие комментарии в адрес своей жены

Иван Шитик
Корреспондент
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Мауро Икарди и Ванда Нара.
Фото Соцсети

Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди оставил резкие комментарии в адрес своей жены Ванды Нары.

Женщина вела прямую трансляцию в социальных сетях, где рассказала, что она действительно рассталась с футболистом и готовится к бракоразводному процессу.

Во время общения с подписчиками она также сообщила, что «не состоит сейчас в отношениях» и что «не променяла мужа на кого-то другого».

Икарди отметился в комментариях, оставив несколько резких постов.

Сначала он написал, чтобы Ванда Нара «не прикидывалась дурочкой». Потом он заявил, что «его бывшая сводит его с ума постоянным звонками».

А потом он просто назвал жену «самым токсичным человеком в мире».

По итогам официального развода супруга игрока может получить 90 миллионов евро и недвижимость. Также Нара хочет забрать половину совместных активов и зарплату, которую аргентинец будет получать до завершения карьеры.

Мауро Икарди
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29.12 21:00
Реймс – Ренн
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И К Ж
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