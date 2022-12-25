Икарди в социальных сетях оставил резкие комментарии в адрес своей жены

Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди оставил резкие комментарии в адрес своей жены Ванды Нары.

Женщина вела прямую трансляцию в социальных сетях, где рассказала, что она действительно рассталась с футболистом и готовится к бракоразводному процессу.

Во время общения с подписчиками она также сообщила, что «не состоит сейчас в отношениях» и что «не променяла мужа на кого-то другого».

Икарди отметился в комментариях, оставив несколько резких постов.

Сначала он написал, чтобы Ванда Нара «не прикидывалась дурочкой». Потом он заявил, что «его бывшая сводит его с ума постоянным звонками».

А потом он просто назвал жену «самым токсичным человеком в мире».

По итогам официального развода супруга игрока может получить 90 миллионов евро и недвижимость. Также Нара хочет забрать половину совместных активов и зарплату, которую аргентинец будет получать до завершения карьеры.