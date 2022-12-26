Главный тренер «ПСЖ» Гальтье: «Серьезных потрясений не будет, потому что первую половину сезона мы провели хорошо»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье поделился ожиданиями от второй половины сезона.

«Этот перерыв позволил нам восстановиться, вздохнуть полной грудью, но и оставаться очень сконцентрированными, так как мы следили за великолепным чемпионатом мира. Я всегда стремлюсь улучшить ситуацию и найти решения, которые могли бы не только удивить соперников, но и позволить нам лучше понять определенные матчи. Всегда нужно стремиться к лучшему, но серьезных потрясений не будет, потому что первую половину сезона мы провели хорошо. Мне нравится эта команда, я надеюсь, что проживу вторую часть сезона так же, как и первую, с большим желанием, с большой решимостью, с большой мотивацией, но также и с большим удовольствием», — цитирует пресс-служба клуба Гальтье.

«ПСЖ» лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 41 очко в 15 матчах.

В следующем туре парижане сыграют против «Страсбура». Встреча пройдет 28 декабря.