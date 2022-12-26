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Сегодня, 10:18

Главный тренер «ПСЖ» Гальтье: «Серьезных потрясений не будет, потому что первую половину сезона мы провели хорошо»

Мария Гусева
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Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье поделился ожиданиями от второй половины сезона.

«Этот перерыв позволил нам восстановиться, вздохнуть полной грудью, но и оставаться очень сконцентрированными, так как мы следили за великолепным чемпионатом мира. Я всегда стремлюсь улучшить ситуацию и найти решения, которые могли бы не только удивить соперников, но и позволить нам лучше понять определенные матчи. Всегда нужно стремиться к лучшему, но серьезных потрясений не будет, потому что первую половину сезона мы провели хорошо. Мне нравится эта команда, я надеюсь, что проживу вторую часть сезона так же, как и первую, с большим желанием, с большой решимостью, с большой мотивацией, но также и с большим удовольствием», — цитирует пресс-служба клуба Гальтье.

«ПСЖ» лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 41 очко в 15 матчах.

В следующем туре парижане сыграют против «Страсбура». Встреча пройдет 28 декабря.

Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кристоф Гальтье
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 15 13 2 0 43-9 41
2
 Ланс 15 11 3 1 26-10 36
3
 Ренн 15 9 4 2 31-14 31
4
 Марсель 15 9 3 3 26-13 30
5
 Лорьян 15 8 4 3 26-21 28
6
 Монако 15 8 3 4 29-21 27
7
 Лилль 15 8 2 5 27-23 26
8
 Лион 15 6 3 6 23-18 21
9
 Ницца 15 5 5 5 15-17 20
10
 Клермон Фут 15 5 4 6 19-23 19
11
 Реймс 15 3 8 4 16-21 17
12
 Тулуза 15 4 4 7 20-27 16
13
 Монпелье 15 4 2 9 24-29 14
14
 Труа 15 3 5 7 26-31 14
15
 Нант 15 2 7 6 17-24 13
16
 Осер 15 3 4 8 14-31 13
17
 Брест 15 3 4 8 16-28 13
18
 Аяччо 15 3 3 9 14-24 12
19
 Страсбур 15 1 8 6 17-26 11
20
 Анже 15 2 2 11 15-34 8
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
28.12 17:00
Аяччо – Анже
 - : -
28.12 17:00
Труа – Нант
 - : -
28.12 19:00
Осер – Монако
 - : -
28.12 21:00
Клермон Фут – Лилль
 - : -
28.12 23:00
Брест – Лион
 - : -
28.12 23:00
ПСЖ – Страсбур
 - : -
29.12 19:00
Лорьян – Монпелье
 - : -
29.12 21:00
Реймс – Ренн
 - : -
29.12 23:00
Марсель – Тулуза
 - : -
29.12 23:00
Ницца – Ланс
 - : -
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ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 12
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Терем Моффи

Терем Моффи

Лорьян

 10
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 9
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 5
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 12 2 2
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 10 2 1
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 10 1 2
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