В «ПСЖ» боятся реакции фанатов французских фанатов, если Месси покажет кубок ЧМ-2022

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Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси хочет показать болельщикам французского клуба Кубок мира на следующем домашнем матче парижан, сообщает Goal.

По информации источника, Месси попросил руководство клуба разрешить ему показать трофей болельщикам «ПСЖ». Боссы парижской команды опасаются реакции фанатов.

35-летний нападающий в составе сборной Аргентины обыграл Францию (3:3, 4:2 — по пен.) в финале ЧМ-2022.

В следующем домашнем матче 16-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» сыграет против «Страсбурга» 28 декабря, начало — 23.00 мск.