Месси не попал в заявку «ПСЖ» на матч с «Метцом»
12:12
Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси не попал в заявку команды на матч 7-го тура чемпионата Франции против «Метца».
34-летний аргентинец не вошел в список из 22-х игроков, заявленных на предстоящую игру.
Матч «Метц» — «ПСЖ» состоится сегодня, 22 сентября. Начало встречи — в 22.00 (мск).
21 сентября главный тренер парижан Маурисио Почеттино сообщил, что Месси получил травму в игре прошлого тура с «Лионом» (2:1). Напомним, что Почеттино заменил Месси в середине второго тайма, футболист остался возмущен решением тренера.
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