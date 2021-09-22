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Месси не попал в заявку «ПСЖ» на матч с «Метцом»

12:12
Лионель Месси. Фото Reuters
Лионель Месси. Фото Reuters
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Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси не попал в заявку команды на матч 7-го тура чемпионата Франции против «Метца».

34-летний аргентинец не вошел в список из 22-х игроков, заявленных на предстоящую игру.

Матч «Метц» — «ПСЖ» состоится сегодня, 22 сентября. Начало встречи — в 22.00 (мск).

21 сентября главный тренер парижан Маурисио Почеттино сообщил, что Месси получил травму в игре прошлого тура с «Лионом» (2:1). Напомним, что Почеттино заменил Месси в середине второго тайма, футболист остался возмущен решением тренера.

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Иван Торопцев все материалы автора

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