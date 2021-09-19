Месси остался недоволен решением тренера заменить его в матче «ПСЖ» — «Лион»
Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси был заменен в матче 6-го тура чемпионата Франции против «Лиона». Вместо аргентинца на 76-й минуте на поле вышел Ашраф Хакими.
Покидая поле, Месси был недоволен и возмущенно посмотрел на главного тренера парижан Маурисио Почеттино.
Счет в этом матче ничейный 1:1. Гол за «ПСЖ» с пенальти забил Неймар.
Напомним, Месси после перехода из «Барселоны» в «ПСЖ» провел за команду два неполных матча и голов не забил.
Lionel Messi has been subbed off ? pic.twitter.com/lbZNjJxkhs— CBS Sports Golazo ?? (@CBSSportsGolazo) September 19, 2021
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