Почеттино объяснил замену Месси в матче с «Лионом травмой игрока

21 сентября стал известно, что нападающий «ПСЖ» Лионель Месси пропустит матч 7-го тура чемпионата Франции против «Метца». Аргентинец получил ушиб колена в предыдущем матче против «Лиона» (2:1).

Именно поэтому главный тренер парижан Маурисио Почеттино заменил форварда в середине второго тайма, что вызывало явное недовольство звездного игрока.

«Мы просто имели возможность оценить ситуацию со стороны. Мы видели, что Месси держался за колено. И очень довольны тем, что он показал в первом тайме. Но, учитывая полученную информацию, решили заменить его на 75-й минуте.

Он не сыграет против «Метца»? Клуб уже сделал заявление. Ситуация очевидна», — приводит слова тренера RMC.

Матч 7-го тура французской kиги 1 сезона-2021/2022 «Метц» — «ПСЖ» состоится завтра, 22 сентября в Метце. Начало встречи — в 22.00 (мск).