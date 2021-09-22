Головин попал в заявку «Монако» на матч с «Сент-Этьеном»
03:22
«Монако» объявил состав на матч 7-го тура чемпионата Франции против «Сент-Этьена».
Российский полузащитник Александр Головин вошел в число 20 игроков, которые могут выйти на поле.
Матч «Монако» — «Сент-Этьен» состоится в среду, 22 сентября. Начало встречи — 21.00 по московскому времени.
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