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Головин попал в заявку «Монако» на матч с «Сент-Этьеном»

03:22

«Монако» объявил состав на матч 7-го тура чемпионата Франции против «Сент-Этьена».

Российский полузащитник Александр Головин вошел в число 20 игроков, которые могут выйти на поле.

Матч «Монако» — «Сент-Этьен» состоится в среду, 22 сентября. Начало встречи — 21.00 по московскому времени.

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Евгений Козинов все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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