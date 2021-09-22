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«Монако» — «Сент-Этьен»: смотреть прямую трансляцию матча чемпионата Франции

18:00
Александр Головин. Фото Instagram
Александр Головин. Фото Instagram
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22 сентября, в среду, «Монако» дома сыграет против «Сент-Этьена» в матче 7-го тура чемпионата Франции. Встреча пройдет в Монако на стадионе «Луи II» и начнется в 20.00 по московскому времени.

Монегаски, за которых выступает российский полузащитник Александр Головин, занимают 14-е место с 5 очками в турнирной таблице лиги 1.

«Сент-Этьен» располагается на 19-й строчке в чемпионате Франции с 3 баллами.

Следить за онлайн-трансляцией матча «Монако» — «Сент-Этьен» можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на канале «Матч Футбол 2».

Монако — Сент-Этьен

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