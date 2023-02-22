Месси хочет остаться в Европе ради «Золотого мяча» и еще одной победы в ЛЧ

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси хочет продолжить карьеру в Европе, сообщил журналист TyC Sports Гастон Эдул.

По данным источника, 35-летний футболист хочет продолжить карьеру в Европе, чтобы быть однозначным кандидатом на получение «Золотого мяча» в августе, подойти к Кубку Америки-2024 в хорошем состоянии и добиться еще одной победы в Лиге чемпионов.

Также журналист добавил, что Месси в Европе не будет играть ни за какой клуб, кроме «Барселоны» или «ПСЖ». Это связано с семейными вопросами. Сейчас между форвардом и «Барселоной» нет переговоров.

Действующий контракт Месси с парижанами истекает по окончании текущего сезона. В этом сезоне у форварда 16 голов и 14 результативных передач в 27 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.